一起來玩玩藏在 Android 10 裡的彩蛋小遊戲 – 系統圖示邏輯拼圖

在之前的這篇文章中就曾與大家介紹過，Android 歷代的系統裡都有藏著小遊戲，Android 10 當然也不例外，，

夾了一個小彩蛋在其中，不知道大家有沒有去挖出來玩過呢？更新到 Android 10 很久了，但都忘了這件事，如果你也還沒玩，今天就拿起手機一起來玩玩看吧！

這次的彩蛋遊戲是考驗腦力的邏輯拼圖遊戲，不過在正式啟動遊戲之前還有一個小小的關卡，就是必須將原本畫面上的 android 10 字樣調整成 android Q 才可以，至於要怎麼調整，稍待下方就會跟大家說明囉！

而邏輯拼圖的部份，也許稱 Picross 或 Nonogram 大家會比較有熟悉感，它以 Android 裡的系統小圖示做為題目，不過與同類型的遊戲不太一樣，在這款彩蛋遊戲中，只會提供左側的數字讓玩家來填格子，雖然不會有上方的數字提示，但還是會以顏色來讓玩家知道填入的位置是否正確，玩起來一樣是蠻有趣的，有興趣的朋友可以一起挑戰看看。

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使用方法：

第1步 開啟手機的「設定」，拉到最下方點入「關於手機」，再點入「軟體資訊」找到「Android 版本」連點數次即可開啟彩蛋。（每支手機的位置可能不同，總之就是要找到「Android 版本」就對了）

 

第2步 進入彩蛋畫面後，畫面上的 andorid、1 與 0 都可以拖曳移動。雙擊後長按則會自動旋轉。

 

第3步 將 1 與 0 組成 Q，當背景的斜紋開始移動就代表組成功了。接著雙擊 android 就能進入遊戲。

 

第4步 依左側的數字提示來填入格子，「8」代表需連續填入 8 個格子，數字之間有「-」代表中間需至少空 1 格。填入正確位置的話，左側與下方邊欄就會變成綠色的。

 

第5步 拼成功時，在下方就會顯示該系統圖示的名稱，點擊即可再挑戰下一題。

 

最後更新：11-13, 2020 下午 12:15

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