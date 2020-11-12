「白噪聲 3D」極素淨的助眠小工具，還可錄製專屬環境音！（iPhone, iPad）

每個人的個性都不同，有的人喜歡熱鬧、有的則喜歡清靜，相信在手機 App 的使用上也同樣可以反射出不同的個性，，

如果你生性淡雅，不喜歡太過花俏的設計，那麼這款「白噪聲 3D」絕對是最適合你的環境音播放器。

它白底黑字素淨的介面，沒有任何的圖片，只用文字來標示環境音的類型，加上必須的音量滑桿可輕鬆控制每種環境音需要的音量大小，預載 15 種常見的環境音，像是雨聲、咖啡屋、篝火、海浪、河流、夏夜……等，另外還有近 200 種的環境音、助眠音樂可下載。

你可以自由的選用喜歡的環境音組合，並調配它們的音量，還能將設置保存下來，以便之後可直接選用。程式還有個特別的功能，可在播放環境音的同時，也錄製當下周圍的環境音，像是你的打字聲、翻書的聲音、椅子搖晃或拖拉的聲響、杯子擺放的聲音等，全都可以與原本程式的環境音加起來變成另一個專屬的環境音選項。

若是打算睡前使用，程式可支援背景播放，並提供「定時關閉」功能，可

設定最短 15 分鐘，最長 60 分鐘的播放時間，睡著了也不用擔心電量的問題哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 白噪聲 3D

白噪聲 3D 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： 思慧 余

思慧 余 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「白噪聲 3D」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後就可以手動調整想要的環境音音量，可任意組合不同的環境音。點擊下方的「播放」即可開始收聽。

第2步 睡前使用的話，可以在右下角的「定時關閉」設定計時器。

第3步 如果想要錄製自己的環境音，必須在「播放狀態下」使用「耳機」收聽，然後開啟「麥克風」，再按下「錄音」才能開始錄製。再次點擊「錄音」可停止錄製。

第4步 在下方功能列上左右滑動可切換不同的功能。「保存調音」可將目前的環境音組合命名後保存以便後續使用。

第5步 保存的調音可在「調音列表」中找到，點擊就能直接使用。

第6步 「錄音列表」裡可找到自己所錄製的環境音，點擊即可選擇「試聽」。

第7步 在「音效列表」裡還有近 200 種不同的環境音可點擊下載。下載後就可以在列表中找到它囉！