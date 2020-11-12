[限時免費] AMClock 簡約時尚的藝術時鐘（iPhone, iPad）

舊有的 iPhone 或 iPad 想拿來當做時鐘嗎？這款限時免費中的「AMClock」可以讓它變得更有藝術感！

「AMClock」的介紹文中提到「我們不能停止時間，但可以讓時間優雅地流逝」它是一款很單純的時鐘 App，沒有其它更多的功能，很簡單也很美！其提供 12 種不同的鐘面設計，可任意選擇自己喜歡的造型，或者也能設定每隔一段時間自動更換不同的鐘面造型，為你的生活添加更多美麗。

可選擇半小時、一小時或最長 24 小時更換一次，當然也可以只固定使用其中一款或是挑選幾款喜愛的鐘面來做替換另外還可選擇 12 或 24 小時制、是否需要顯示秒數或日期唷！看看下面的範例圖，感覺是不是好像家裡多了個高級的藝術品呢？

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： AMClock

AMClock 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Zehua Sun

Zehua Sun 官方網站： https://www.facebook.com/people/Eric-Dwkj/100006799247851

https://www.facebook.com/people/Eric-Dwkj/100006799247851 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「AMClock」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 開啟程式後，即可看到預設的時鐘設計，點擊畫面再點擊右下角的「齒輪」即可進入設定

第2步 在設定裡就可以選擇是否要自動定時更換鐘面設計，有 8 種時間間隔可以選擇如果只想要挑選幾款喜歡的來輪替，可開啟下方的「Select Favorite Themes Only」選項

第3步 在右下角切換到「Theme」就可以看到所有的鐘面設計，點擊「愛心」可加入最愛，點擊「Use It」可立即套用

第4步 鐘面都相當有藝術感，無論擺放在桌上或是靠在牆邊都很有美感