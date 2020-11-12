你有設計師之眼嗎？來「It’s Centred That」測試看看！

做為一位設計師，除了需要美感之外，眼力也相當重要，能不能一眼就看出標題沒對齊或是物件元素有沒有擺在適當的位置，這些都考驗著設計師的 sense，那麼你想知道自己有沒有設計師之眼嗎？

「It’s Centred That」是一個線上的小遊戲，由英國一家名為「Supremo」的小型 UX 設計與網路開發工作室所推出，透過十個級別要來測試玩家的設計能力，每個級別都會有幾個簡單的幾何圖形疊加在一起，只有其中一個圖形裡會放置一個「黑點」，玩家必須靠肉眼來判斷這個黑點是否在圖形的中心位置，回答正確就能繼續挑戰下一關

最高可獲得 10 分，有些結果是顯而易見的，但有些真的相當困難，在回答之後，網頁上會顯示正確的中心點位置，看到只差一點點的畫面，真的是會感到相當捶心肝，這遊戲雖然簡單，卻很嚴苛，有自信的朋友就來挑戰看看吧！

現在還有推出聖誕節版本，也有 iPhone 版本可下載唷！

 

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「Begin」進入遊戲畫面，或者可點擊「Play Christmas Version」切換成聖誕節版本。

 

進入遊戲後，可看到中間的疊加圖形，依黑點所在的圖形中，若黑點在該圖形的正中心，就點擊「笑臉」，反之則點擊「便便」

 

回答後就會在畫面上顯示中心點的正確位置，答對即可進入下一關，答錯就會結束挑戰

 

每一關都會有不同的圖形組合，難度也將越來越高

 

如果不小心答錯了，畫面上就會被丟上一個大大的……，然後結束遊戲

 

最後更新：11-12, 2020 上午 11:20

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