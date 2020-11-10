Poor Thief! 滑動式解謎遊戲，失敗反而是解題的關鍵！（iPhone, Android）

「Poor Thief!」是一款透過滑動來進行的解謎遊戲，在關卡中玩家要操縱的是一個小偷，每回滑動他都必須撞到牆或其它障礙物才會停下來，而最重要的任務就是偷到最後的鑽石即可過關

不過必須特別注意的是每關都有限制的最佳步數，需在此步數內完成才能拿到關卡的「星星」。

另外千萬別擔心失敗，因為有時失敗所產生的「R.I.P」墓碑也是幫助過關的關鍵，墓碑將可以幫助玩家擋住危險唷！

遊戲共有 3 個主題，每個主題各有 18 個關卡隨著關卡的進行，將會加入更多有趣的元素，例如以擁有的「金幣」數量決定是否開啟的金色閘門在這款遊戲中金幣並不是收集的主要目標，而是開啟閘門的鑰匙，另外還有會跟著小偷同步移動的石塊等，全都是給玩家的挑戰與驚喜哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Poor Thief!

Poor Thief! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Beep Yeah LLC

Beep Yeah LLC 官方網站： https://beepyeah.itch.io/

https://beepyeah.itch.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 11 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在螢幕上滑動即可控制小偷的前進方向，但每回的移動都必須碰到牆或障礙物才會停止在步數內拿到最後的「鑽石」即可過關並獲得「星星」

部份關卡會看到「尖刺」的出現，此時必須讓小偷犧牲一下，變成「墓碑」後就可以創造一條安全的路了死掉也算一步，只要能在步數內完成都同樣可獲得「星星」

當關卡中出現「金幣」時，不用太開心的要把它們全都吃掉，因為它們只是開啟閘門的鑰匙閘門上的數字代表必須擁有的金幣數，獲得 1 枚金幣時，1 號閘門就會開啟，以此類推

不過要是吃超過數量金幣，門打不開該怎麼辦呢？這時只再吃到「－」就可以減掉一枚金幣了

後續的關卡會有很多看起來很吸引人的金幣，千萬不要被它迷惑了，只取需要的部份就可以了！接下來就交給各位來解謎啦！