Liquid Sort Puzzle 彩色水排序解謎遊戲（Android）

「Liquid Sort Puzzle」是一款從河內塔概念演變而來的益智遊戲，將原本遊戲中的圓盤以各種色彩的液體來取代，加入不同造型的水瓶容器，，

為遊戲增添更多有趣的元素。

在遊戲中裝在同一個水瓶裡不同顏色的水並不會融合在一起，而是會分層的存在，玩家必須將這些水倒來倒去的，最後讓同一種顏色的水全都集中在同一個水瓶中即可過關。

每次倒水的時候，只有最上層的水會被倒出，而且只能倒在空瓶或最上層是同色水且仍有空間的水瓶中。越後面的關卡，水的顏色會越來越多種，難度也將越來越高，不過關卡中並沒有步數或時間的限制，所以可以放輕鬆的玩，就算最後水被倒得亂七八糟，也可以直接放棄重啟關卡唷！

每回過關可以獲得一些金幣獎勵，存到足夠的金幣後，就可以到商店去隨機解鎖不同造型的水瓶容器，或是解鎖新的背景底圖，讓遊戲在視覺上可以有更多不同的樂趣，喜歡動動腦的朋友，可以一起來玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱： Liquid Sort Puzzle
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Picolaf Global
  • 官方網站：https://picolaf-main.herokuapp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Liquid Sort Puzzle」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

前面 2 關是教學關卡，點擊要倒水的瓶子，再點擊要倒的目標瓶，就可以將水倒過去，將同色的水都集中在同一個瓶子後即可過關，並可獲得金幣獎勵。

 

倒水時，只能倒到最上層是同色且倒有空間的水瓶中。

 

教學結束後，接下來就是玩家自由發揮的時候囉！基本上難度都不是太高，如果不小心倒錯了，可以使用上方的「倒退」功能，最多可倒退 5 步，或者可以選擇「重新開始」。

 

點擊左上角的選單，進入「SHOP」可使用金幣來隨機解鎖新的水瓶，共有 8 種可以使用。上方還可切換到「背景主題」，同樣可使用金幣來解鎖哦！

 

最後更新：11-09, 2020 下午 4:43

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