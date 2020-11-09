[iPhone 使用技巧] 隱藏鎖定畫面的相機、手電筒按鈕，避免誤觸！

iPhone 為了讓使用者可以方便拍照或是開啟手電筒功能，所以在鎖定畫面的左右下角分別放置了快捷按鈕，在需要時只要長按就能快速開啟，但也因為方便開啟的關係，經常會有誤觸的情形，若沒有即時發現可能會造成額外的電量消耗或是超亮的手電筒閃瞎了旁人的眼睛

而這兩個快捷按鈕，iPhone 並沒有開放給使用者選擇要或不要，只能默默的接受，不過其實我們只要透過系統上的一個小 bug，就能將它們輕鬆的隱藏起來哦！將按鈕隱藏後，就可以不用擔心誤觸的狀況，而且還能讓桌布的呈現更加完美，想了解怎麼做的朋友，可以繼續看下去。

使用方法：

第1步 先從螢幕左上角向下拖曳開啟通知中心，如果有訊息的話，先點擊右側的「X」將通知訊息全部清除，或是一個一個將通知清除

第2步 將通知都清掉後，接著用右手指向上拖曳不放直到「日期時間」移出畫面之外，接著再用左手指由底部往上滑解開畫面回到桌面期間原本的右手指都不可離開螢幕

第3步 完成後，鎖定畫面下方就不會出現手電筒與相機的快捷按鈕了如果想要再讓它們還原，只要在鎖定畫面輕輕向上滑動（不解鎖），它們就會回來了，正常解鎖還會繼續隱藏的哦！