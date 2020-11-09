[限時免費] The Wallpaper App 抽象藝術桌布產生器（iPhone, iPad）
最近打算換張手機桌布了嗎？什麼風景、偶像、寵物、小孩還是另一半的照片都看膩了吧？（最後一個應該是活膩了）如果想換點簡單，可以來「The Wallpaper App」找看看。
它是一款簡約但多變的桌布產生器，乍看之下會以為只有 20 張桌布可選用，，
每個桌布都是由程式隨機生成，也許某些看起來會感覺有些相似，但它們絕對是獨一無二的，找到喜歡的桌布就可以直接保存到相簿中使用囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：The Wallpaper App
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Lumen Digital Ltd.
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 13.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「The Wallpaper App」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 初次開啟程式可以在畫面上看到一些使用的小提示，點擊畫面左側與右側可切換上下一種不同的配色與圖樣，左右滑動或點擊下方的左右箭頭則可切換不同的桌布主題。
第2步 向上滑可以展開調整工具，可變換不同的亮度與整體配色。
第3步 向下滑可預覽完整的桌布，點擊下方的「Save This Wallpaper」再選擇「Save Image」即可將桌布保存到相簿中，之後就可以設定成桌布囉！
第4步 同一個主題，點擊畫面任一處就可以切換不同的設計與配色，每一款都是隨機生成獨一無二哦！
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