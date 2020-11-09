[限時免費] The Wallpaper App 抽象藝術桌布產生器（iPhone, iPad）

最近打算換張手機桌布了嗎？什麼風景、偶像、寵物、小孩還是另一半的照片都看膩了吧？（最後一個應該是活膩了）如果想換點簡單，可以來「The Wallpaper App」找看看。

它是一款簡約但多變的桌布產生器，乍看之下會以為只有 20 張桌布可選用，，

但其實每一張桌布都是一種主題風格，透過點擊可更換配色、圖樣的配置等，還能依需求來調整亮度與整體的顏色，將可以產生成千上萬種不同的變化組合。

每個桌布都是由程式隨機生成，也許某些看起來會感覺有些相似，但它們絕對是獨一無二的，找到喜歡的桌布就可以直接保存到相簿中使用囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： The Wallpaper App

The Wallpaper App 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Lumen Digital Ltd.

Lumen Digital Ltd. 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「The Wallpaper App」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式可以在畫面上看到一些使用的小提示，點擊畫面左側與右側可切換上下一種不同的配色與圖樣，左右滑動或點擊下方的左右箭頭則可切換不同的桌布主題。

第2步 向上滑可以展開調整工具，可變換不同的亮度與整體配色。

第3步 向下滑可預覽完整的桌布，點擊下方的「Save This Wallpaper」再選擇「Save Image」即可將桌布保存到相簿中，之後就可以設定成桌布囉！

第4步 同一個主題，點擊畫面任一處就可以切換不同的設計與配色，每一款都是隨機生成獨一無二哦！