Brain Puzzle! 包含兩種不同玩法的腦筋急轉彎遊戲（iPhone, Android）

「Brain Puzzle!」是一款腦筋急轉彎遊戲，包含兩種不同的玩法，一種是進階版的情境式尋找物品遊戲，另一種則是解謎遊戲

尋找物品遊戲裡共有 19 關，玩家需從提示區中了解要尋找的東西，並想辦法從情境圖中將這些物品找出來，與一般的尋找隱藏物品不同，在這款遊戲除了點擊尋找外，有時還需要拖動畫面中的道具來達成任務，例如提示區裡有一個「太陽」圖示，在情境圖中卻找不到任何跟太陽有關的物品，其實就是要玩家將畫面中的窗簾拉開，讓太陽光照進來。

比起同類型的遊戲來說，這進階版的尋找物品遊戲挑戰性更高！除了需要眼力外，邏輯、聯想力都要更強大才行！而另一個解謎遊戲有 48 個關卡，玩法是要玩家完成關卡中的謎題，除了一樣需要有邏輯能力外，有些謎題還會考驗記憶力唷！

遊戲本身算是蠻好玩的，不過很可惜的是廣告蠻多的，如果有興趣挑戰的話，建議還是離線玩會比較好哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Brain Puzzle!

Brain Puzzle! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ilia Roshchin / IP Zlata Roshchina

Ilia Roshchin / IP Zlata Roshchina 官方網站： https://www.facebook.com/Brain-Puzzle-107639690901514/

https://www.facebook.com/Brain-Puzzle-107639690901514/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上 / Android 5.1 以上版本

iOS 12.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後可選擇要玩的遊戲模式，「ADVENTURE」是情境式尋找物品遊戲，點入在下方就可以看到提示區需要收集的物品，例如第一個「太陽」就是要玩家打開窗簾，讓太陽照進來

做對的話，主角就會有笑臉泡泡出現如果不知道該怎麼做的話，點擊下方提示區的圖示（看廣告後）就可以獲得提示

陸續將所有的物品都找出來或完成任務後，就可以過關囉！

「PUZZLE」則是解謎遊戲，點入關卡即可挑戰

關卡上方會顯示謎題，第一關是要找出最大的冰淇淋，可以拖動、點擊畫面中的東西，想辦法完成謎題的要求即可過關

絕對不要輕信畫面上的東西，要充滿好奇心的去挖掘，你會發現有更多的東西隱藏在其中，接下來就交給大家一起來挑戰囉！