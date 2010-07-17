如果你常常不小心會逛到一些簡體中文的網站，譬如說人人學習網、射手語言活化課程...等等，可又不太習慣看簡體中文字，可以試試看在Google Chrome瀏覽器安裝下面這個「新同文堂」擴充套件，讓我們一開簡體中文網頁就自動轉換成繁體中文，讓學習輕鬆、無障礙。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
使用方法：
第1步 用Google Chrome瀏覽器開啟新同文堂的擴充套件頁面，按一下「安裝」按鈕，把程式安裝到電腦中。
第2步 安裝好之後，網址列右邊會出現一個「新同文堂」的按鈕，當我們開啟簡體中文網頁時，按一下按鈕即可即時轉換成繁體中文版，開啟繁體中文網頁時，按一下即可轉成簡體中文版。
第3步 另外也可以在新同文堂按鈕上按右鍵再點「選項」，即可開啟設定頁面。如果你希望日後每次開啟簡體中文網頁都自動轉換成繁體中文，可以勾選「自動轉為 繁體（簡 > 繁）」，或自動轉為簡體。
第4步 另外也支援自定轉換規則，看是哪些網頁要轉換、哪些不轉換，通通都可以自行設定。
Mirror：http://www.uploadmagnet.com/xd3rmb5u8l55/新同文堂.xpi
不知道为什么火狐已经移除了新同文堂的下载地址，幸亏一台旧pc上还有，分享一下下载链接，以备网友之需：http://www.filedropper.com/file_708
非常不错啊，比自己配套模板快捷多了