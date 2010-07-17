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新同文堂-網頁自動繁簡轉換（Google Chrome擴充套件）

如果你常常不小心會逛到一些簡體中文的網站，譬如說人人學習網、射手語言活化課程...等等，可又不太習慣看簡體中文字，可以試試看在Google Chrome瀏覽器安裝下面這個「新同文堂」擴充套件，讓我們一開簡體中文網頁就自動轉換成繁體中文，讓學習輕鬆、無障礙。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：New TongWenTang (新同文堂)
  • 軟體版本：1.0.5.1
  • 軟體語言：繁體中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：235KB
  • 系統支援：此為Google Chrome瀏覽器擴充套件，支援4.x以上版本（下載
  • 官方網站：按這裡
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  用Google Chrome瀏覽器開啟新同文堂的擴充套件頁面，按一下「安裝」按鈕，把程式安裝到電腦中。

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第2步  安裝好之後，網址列右邊會出現一個「新同文堂」的按鈕，當我們開啟簡體中文網頁時，按一下按鈕即可即時轉換成繁體中文版，開啟繁體中文網頁時，按一下即可轉成簡體中文版。

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第3步  另外也可以在新同文堂按鈕上按右鍵再點「選項」，即可開啟設定頁面。如果你希望日後每次開啟簡體中文網頁都自動轉換成繁體中文，可以勾選「自動轉為 繁體（簡 > 繁）」，或自動轉為簡體。

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第4步  另外也支援自定轉換規則，看是哪些網頁要轉換、哪些不轉換，通通都可以自行設定。

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較舊的留言
  1. 一个好人 說道：
    02-13, 2017 at 下午 12:02.56

    Mirror：http://www.uploadmagnet.com/xd3rmb5u8l55/新同文堂.xpi

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  2. 一个好人 說道：
    02-13, 2017 at 上午 11:58.33

    不知道为什么火狐已经移除了新同文堂的下载地址，幸亏一台旧pc上还有，分享一下下载链接，以备网友之需：http://www.filedropper.com/file_708

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  3. 奇迹 說道：
    01-02, 2014 at 下午 7:23.41

    非常不错啊，比自己配套模板快捷多了

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