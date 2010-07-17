如果你常常不小心會逛到一些簡體中文的網站，譬如說人人學習網、射手語言活化課程...等等，可又不太習慣看簡體中文字，可以試試看在Google Chrome瀏覽器安裝下面這個「新同文堂」擴充套件，讓我們一開簡體中文網頁就自動轉換成繁體中文，讓學習輕鬆、無障礙。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： New TongWenTang (新同文堂)

New TongWenTang (新同文堂) 軟體版本： 1.0.5.1

1.0.5.1 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 235KB

235KB 系統支援： 此為Google Chrome瀏覽器擴充套件，支援4.x以上版本（下載）

此為Google Chrome瀏覽器擴充套件，支援4.x以上版本（下載） 官方網站： 按這裡

按這裡 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 用Google Chrome瀏覽器開啟新同文堂的擴充套件頁面，按一下「安裝」按鈕，把程式安裝到電腦中。

第2步 安裝好之後，網址列右邊會出現一個「新同文堂」的按鈕，當我們開啟簡體中文網頁時，按一下按鈕即可即時轉換成繁體中文版，開啟繁體中文網頁時，按一下即可轉成簡體中文版。

第3步 另外也可以在新同文堂按鈕上按右鍵再點「選項」，即可開啟設定頁面。如果你希望日後每次開啟簡體中文網頁都自動轉換成繁體中文，可以勾選「自動轉為 繁體（簡 > 繁）」，或自動轉為簡體。

第4步 另外也支援自定轉換規則，看是哪些網頁要轉換、哪些不轉換，通通都可以自行設定。