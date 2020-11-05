「念念不忘」提醒力超強的桌面文字工具（iPhone, iPad）

最近幾天 iPhone 使用者應該都會陸續收到正式的 iOS 14 更新通知，iOS 14 為使用者帶來了許多新功能，其中一項就是我們終於可以在桌面加上一些便利的小工具，像是桌面時鐘、天氣資訊、備忘錄等，可以方便查看不需再點入主程式才能使用

而本篇要介紹的「念念不忘」就是一款提醒力超強的桌面文字工具，可以簡單在桌面放上一句需要被提醒的話，還可設定提醒時間，每回打開手機桌面時，這句話就會映入眼簾，讓你想不看見都難！

除了可以一次顯示一句話外，「念念不忘」最有趣的就是可以放置大大的「單字」，最多可添加 4 個字，單字的視覺提醒效果會更加強烈！不過它目前的功能就是有點陽春，每回只能選擇顯示一句話，如果想使用「單字」模式就要將需提醒的事項濃縮在 4 個字之內。

例如晚上總是愛熬夜滑手機，就可以寫上「不要熬夜」；白天經常忘了要喝水，就來句「記得喝水」；該買口罩的時間到了，就換上「要買口罩」；上班、上課常遲到，就寫句「不要遲到」……等當然如果不使用「單字」模式，那麼想寫幾個字都行

如果你就喜歡這種簡單易用、提醒力強的工具，可以參考看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 念念不忘

念念不忘 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： ZiLi Huang

ZiLi Huang 官方網站： https://buwang.app/

https://buwang.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 14.0 以上

iOS 14.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「念念不忘」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 開啟程式點擊「記點什麼」即可新增提醒，若有需要還可設定提醒時間

第2步 最後點擊「完成」即可

第3步 接著在桌面上長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」，就可以看到「念念不忘」的分類

第4步 點入「念念不忘」就可以看到單字或是一句話的選項，前面依序是 1~4 個字，後面則是有 3 種不同尺寸的一句話小工具可選用點擊下方的「加入小工具」即可新增到桌面

第5步 單字的提醒效果很強吧！點入小工具可選擇顯示其它的提醒事項，每次只能顯示一句