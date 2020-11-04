「Kawaii Puzzle」立體袖珍屋拼圖解謎遊戲（iPhone, Android）

「Kawaii Puzzle」是一款關於迷你袖珍屋的拼圖遊戲，每個關卡都是一個小房間，但裡頭的裝飾、家具通通都不見了，，

玩家需將這些裝飾物移動到正確的位置，全部擺放完成即可過關。

每個房間都只有左右兩個角度可以切換，在擺放裝飾時，最好可以從最小的東西開始擺，以免被大型家具遮擋了視線，一些小飾品就不容易找到正確的位置唷！不過其實有些裝飾品的位置玩家是根本看不見的，此時只能透過「草圖」來判斷它們的位置，東西只要移動到正確的地方就會開始閃爍提醒，所以玩起來也不算困難。

每回過關都可以獲得一些金幣獎勵，這些金幣可以用來購買一些家具、裝飾品，幫自己設計一個專屬的夢幻袖珍世界，能滿足成為室內設計師的夢想哦！這些小屋的飾品都超精緻可愛又帶有華麗的風格，適合有少女心的朋友來玩唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Kawaii Puzzle
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Imba
  • 官方網站：https://imba.co/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「玩」即可進入教學。根據指示依序將下方的家具裝飾，拖曳放入正確的位置。

 

點擊左右兩側的箭頭可以旋轉房間，從不同的角度查看。在下方左右水平滑動則可看到更多的家具或裝飾物。

 

當不知道下一步怎麼做時，可以點擊「草圖」查看，就可以知道家具、裝飾該怎麼擺放了。

 

右上角還有「放大鏡」可以顯示提示哦！接著就完成教學關卡吧！

 

將所有的家具裝飾都擺放到小房間後，就可以過關囉！

 

關卡列表是以房屋的主題風格做為分類，每個主題都分為幾個小房間，一一將他們完成吧！不過每進入一個房間都需要消耗一些能量哦！

 

除了有關卡可以玩之外，也可以在下方的蜂巢圖形裡建置自己的袖珍世界，利用在關卡裡賺到的金幣來購買家具或裝飾，就能自由的設計自己的小屋囉！

 

在最左側的商店裡，每天都有免費的機會可以獲得裝飾或家具，可用在自己的小屋裡，也可以花費金幣抽獎。

 

在「奇跡」裡還有每日挑戰可以玩，在限時內完成四個小關卡就可以獲得額外的獎勵並解鎖奇跡唷！

 

最後更新：11-04, 2020 下午 4:44

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