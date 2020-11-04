「PICaboo！」超可愛的日本插圖素材庫，免費下載可商用！

「PICaboo！」是一個來自日本的可愛插圖素材網站，一打開網站就可以被其鮮明的風格給吸引住目光，整個視覺充滿可愛與童趣，，

很適合用於與兒童相關的設計物中唷！

網站將圖庫分為季節、人物、學校、醫療、動物、交通、食物、生活、城巿、運動等 20 種類別，所有的素材都可以免費下載，無論是要運用在網站、印刷、影片、應用程式、廣告、傳單等，個人還是商業用途皆可，完全不需標註來源也不用取得授權。

每張圖片都有提供 PNG 與 EPS 格式，直接點擊就能下載回來使用，不需註冊帳號或是輸入驗證碼，單純使用或需要加工再製、變換顏色等也沒有問題，雖然網站還是有一些利用規約需要遵循，但基本上只要不用於非法，一般使用都是沒問題的。

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網站畫面：

開啟網站後就可以看到它鮮明的風格了吧！主視覺的鸚鵡有夠可愛的啊！

往下拉就可以看到完整的 20 個分類選項，就算看不懂日文也沒關係，從示意圖就可以大致了解囉！

點入感興趣的分類即可看到相關的圖片素材。

點入喜歡的圖片即可看到下方有「eps」與「png」檔的下載按鈕，點擊即可下載或另開分頁。

選擇「png」的話，可在另開分頁中看到原圖，在圖片上點擊滑鼠右鍵即可「另存圖片」囉！