Screen Shader 瀏覽器自動調色工具，隨時間改變畫面明暗減輕眼睛疲勞！（Google Chrome 擴充套件）

現代人使用電腦的時間越來越長，長時間盯著螢幕看，眼睛受藍光的影響很容易感到疲勞，，

甚至夜間的睡眠品質也會受到影響，如果你在電腦上主要使用的是 Google Chrome 瀏覽器，那麼也許可以考慮這個「Screen Shader」擴充套件。

「Screen Shader」是一個可以隨時間自動調整瀏覽器顏色的工具，螢幕的藍光會在深夜或是光線昏暗的環境下，感覺更加刺眼，這套擴充功能就能隨著日光時間的推移，自動在適當的時間逐步在瀏覽器畫面染上柔和的橙色，時間越晚，橙色就會越深，以達到減輕眼睛疲勞的效果。

預設值以個人的起床時間及所在地的日出、日落時間做為調整顏色的基準，在合理的白天工作時間內，不會加入顏色，到了日落時就會加入一些淺橙色，真正進入夜晚時，就會再加深顏色。

如果想要一整天都可以減輕眼睛的負擔或是使用電腦的環境光線一直都很昏暗（或明亮），程式裡也都有對應的模式可以做選擇，也能手動來調整自己覺得最適合、最舒適的顏色深度唷！需要長時間使用電腦的朋友，可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Screen Shader

Screen Shader 軟體版本： 2.0.80

2.0.80 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 140KiB

140KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 安裝後程式會自動啟用，在工具列點擊「Screen Shader」圖示就能展開功能選單。在建議模式下，會自動以起床時間、日出/日落時間做為安排時程的基準。在下方可設定自己實際的起床時間。

第3步 拖曳上方的顏色調整器，可手動加入橙色的比例，在下方的圖示上單擊可展開完整的顏色調整器，可分別調整日間、夜晚、睡覺時間的顏色比例。雙擊則可預覽目前時程的顏色變化。

第4步 點擊右側的下拉選單，可依需求切換其它的模式，包含減輕眼睛疲勞、工作太晚、洞穴人、熱愛陽光、經典。選擇時就可以立即在背景看到瀏覽器頁面的顏色變化。

第5步 在上方切換到「Colors」可以選擇其它的顏色或調整明暗。「Location」則可開放授權讓程式取得更準確的地理位置。