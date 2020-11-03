「ゾンビ探し」喪屍版《威利在哪裡》？你能找到裡面唯一的殭屍嗎？（iPhone, Android）
「ゾンビ探し」是一款尋找隱藏喪屍的遊戲，有玩家說它有點像喪屍版的《威利在哪裡？》XD。遊戲裡規劃了 30 種不同的場景，像是水族館、學校、海邊、醫院……等，，
如果動作太慢，喪屍病毒將會逐漸的擴散開來，就像肺炎疫情一樣，一個人會傳給兩個，兩個人會傳給四個人，四個人會再傳給八個人，當感染的人數越多時，感染率就會快速的激升，當達 100% 時，就算挑戰失敗啦！所以如果無法在最初幾秒鐘的時間內抓到，後面要找出來基本上就很困難了。
而在關卡中除了要抓喪屍外，每關都還有 3 個迷你隱藏小物要尋找，找到的話就可以收錄到圖鑑當中。完成所有的關卡還能解鎖「無限模式」唷！但難度真的蠻高的，喜歡玩《威利在哪裡？》的朋友，可以來嘗試看看哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：ゾンビ探し
- 軟體語言：日文
- 開發人員：G.Gear.inc
- 官方網站：https://global-gear.jp/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 5.0 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
開啟遊戲後，點擊下方的按鈕進入關卡列表，一次都會開放 3 個關卡，可任選進入。
進入關卡後，在左上角可看到目標喪屍的樣子，接著就在畫面找快點找到他吧！感染率會隨時間逐步上升，點擊疑似的人物後，就會進行判斷。若在 100% 前還無法找到喪屍本人，遊戲就會被迫結束！
成功找到即可過關！不過每關都還有 3 個迷你的隱藏小物要找，在上方可看到 3 個小影子，在場景中將它們找出來就可以收錄到圖鑑中。
如果覺得人物太小看不清楚的話，可拖曳右下角的「放大鏡」來使用哦！
在關卡列表點擊上方的按鈕，就可以在圖鑑裡查看已收集到的迷你小物。
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