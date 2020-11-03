Profile Pic Maker 會自動去背的圓形大頭貼產生器

許多的社群平台都需要上傳個人的大頭貼，而且通常外觀都會以圓形圖示來呈現，「Profile Pic Maker」就是一個專門來製作此類圓形大頭貼的線上工具，，

只要上傳照片，程式就會自動去背並套用到多種不同設計的背景中，完全不需任何的修圖能力就能輕鬆完成。

在上傳照片待數秒後，就可以看到去背後的個人照直接套入近 60 種的背景設計中，可以直接從中選用喜歡的組合，也可以再進一步調整照片人像的大小與角度，或是選用其它喜歡的配色，還有 9 種的陰影樣式可以選擇，讓你的個人大頭貼看起來就是清新又專業唷！

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網站名稱： Profile Pic Maker

Profile Pic Maker 網站網址：https://pfpmaker.com/

使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊中間的「＋」即可從電腦選擇要使用的照片。

第2步 待數秒上傳、分析與處理去背。

第3步 去背後的個人照就會自動套入所有的背景設計中。

第4步 在上方點開「Adjust photo」可以調整照片的大小與角度。調整好後按下「Save」即可套用。

第5步 「Colors」可以自訂背景顏色，有單色、漸層與特殊配色可選擇。選用時可直接看到套用後的效果，按下「Reset」可恢復原始的配色。

第6步 「Shadows」可加入 9 種不同的陰影設計。

第7步 最後點擊喜歡的設計就可以直接保存到電腦中使用。你上傳的照片在隨後也會自動刪除。