UsDoku 可與好友競速解謎的線上多人數獨遊戲

自從年初肺炎疫情在全球蔓延，越來越多人隔離在家，無法進行正常的社交活動後，，

就有許多可以線上互動的服務產生，「UsDoku」就是一個將原本是很個人的數獨遊戲變成可以多人競賽的線上遊戲。

你可以先創立一個遊戲室並設定難度後（簡單、中等、困難以及極端四種選擇），再將遊戲室的網址分享給其他的朋友，人數沒有限制，多少人要一起玩都可以！當確認朋友都連線加入後，就可以準備開始遊戲。

每個人都有一個代表顏色，率先答對某個數字格的話，就會填入該玩家的顏色，佔領的顏色越多，越快完成遊戲的玩家即獲勝。遊戲結束後會自動再建立另一個遊戲室，所有的玩家可以決定是否要繼續參賽玩下去。

在遊戲時可以隨時知道自己的分數與排名，明明數獨就是一種很靜態、很個人的遊戲，一變成競速版就覺得超刺激的啊！！！喜歡數獨的朋友，可以揪團來試試哦！

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網頁畫面：

開啟網頁後，在下方有遊戲流程的介紹，想了解的可以看看。點擊「Create a New Game」即可建立一個新的遊戲室。

選擇難度之後，按下「Create」。

接著設定自己的暱稱後，按下「Set」。

點擊中間的 JOIN LINK 可複製連結，再將連結分享給其他好友並等待他們加入。

好友加入後，就會在網頁上看到他們的名字，當要參與的玩家都加入後，就可以按下「Start」開始遊戲！

遊戲開始後，就可以點選格子、填入數字，玩法就如同一般的數獨遊戲。下方也有「Notes」可以切換為標記模式，可用來幫助玩家做筆記哦！

當玩家們紛紛開始動作後，就可以在遊戲盤中看到各種玩家的代表色，如果是第一個正確放置數字的玩家，就可以佔領該格並獲得最高的分數，第二位之後的玩家可獲得的分數就會越來越少。在上方可看到每位玩家的代表色。

在下方可以即時看到自己目前的排名與分數，當其中一位玩家率先完成遊戲時，該局就會自動結束。

結束遊戲後，會自動開啟新的遊戲室，所有玩家都可點擊「Join Next Game」加入新局。下方則會顯示目前的分數統計。