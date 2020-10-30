EVENTs Design 節日專用免費素材圖庫，新年、聖誕節、萬聖節、情人節、畢業季…

一接近年底，各種大大小小的節日就一個接著一個來，最近的萬聖節結束後，，

緊接著就是聖誕節、跨年等活動，商店的裝飾擺設、宣傳廣告也得一波接著一波更換，設計素材當然需要應景一下，如果正苦無適合的節日素材，可以到「EVENTs Design」來找找看。

「EVENTs Design」是一個來自日本專為各種節日準備的素材圖庫，以節日為分類，可以輕鬆的找到適合特定節日的素材圖片，包含新年、情人節、畢業季、入學季、梅雨季、七夕、中秋、萬聖節、聖誕節等，不過因為是日本的網站，所以也會有一些日本才有的節日，像是女兒節、節分祭等。

所有的圖片都有提供 Ai、EPS、SVG 檔可下載，也可以在網站上先選擇需要的圖檔大小與格式，再另存為 JPG 或 PNG 圖檔。全都可以免費下載，個人、商業用途皆可，但有個條件就是如果一次使用超過 20 張素材圖，就需要完成一些任務才可以，至於任務內容可到這個網頁來了解，如果跟我一樣不太能理解的話，就不要一次使用 20 張素材就好了 XD。

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網站名稱： EVENTs Design

EVENTs Design 網站網址：https://event-pre.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到目前正主推的節日素材，在上方點擊圓形小圖示就可以切換其它的節日、季節或是節氣主題囉！

點入需要的素材圖片後，在下方就可以依需求下載各種格式的圖檔。

若選擇 PNG 或 JPG 則可在網頁上先選擇需要的大小後，再下載回來使用。點擊下方的按鈕或在圖片上按滑鼠右鍵選擇「另存圖片」都可以下載圖檔。