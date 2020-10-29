Inpaint 線上版！照片路人甲、浮水印免費去除工具

Inpaint」這個神奇的圖像編輯軟體之前不來恩就有介紹過它，主要可以用來去除照片中多餘的路人甲、礙眼的電線桿或建築物，也可以用來清除浮水印，，

雖然不比專業繪圖軟體處理的那樣完美，但效果仍然相當的不錯。

現在有線上版可以使用囉！只要將照片上傳到網站上，就可以使用線上編輯器來進行選取，一鍵就能輕鬆去除那些照片中不需要的部份。它去除的方式是使用鄰近的圖塊或顏色來進行修補，但比起以往使用過的同類型服務來說，它的處理成果十分不錯，而且很聰明，就算背景含有明顯的水平線或條紋，也可以完美的切齊。（可參考下面的對比圖）

如果去除一次後仍然有不盡完美的地方，也只要再小範圍多做幾次，就可以幾乎看不出破綻了。不過免費版本只可以下載低解析度的圖檔，想要更高解析度的話，就需另外付費囉！有興趣的朋友可以來嘗試看看。

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使用方法：

第1步 開啟網站後，點擊「Upload Image」從電腦中選取要編輯的照片，或直接將照片拖曳到網頁中。

 

第2步 照片上傳後就會自動轉跳到編輯器，使用左側工具列的選取工具，將想要去除的部份圈選起來。

 

第3步 不需要十分的精準，不過若照片的背景是比較複雜花俏的，可能就會需要精準一點。選取後，點擊上方的「Erase」。

 

第4步 如果處理了一次後，還有些不夠完美的地方（如箭頭處），就可以將它們小範圍選取，然後再「Erase」一次。

 

第5步 處理 OK 後，就可以點擊右上角的「Download」將照片下載回來。

 

第6步 免費使用只可下載低解析度的照片，點擊「Download Low Resolution」即可下載。

 

用來去除浮水印也很可以哦！

 

最後更新：10-29, 2020 下午 4:32

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