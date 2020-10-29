[限時免費] 「Thoughts」一個可幫助思考的無限畫布 App（iPhone, iPad）

有沒有注意過，當我們在思考的時候，很常會拿著筆在紙上隨意塗鴉或寫字，，

寫著、畫著思緒好像就慢慢的清晰了。或許我們不常帶著紙筆在身邊，不過可以選擇將 「Thoughts」下載到會經常帶在身邊的 iPhone 或 iPad 中使用。

「Thoughts」是一款限時免費中的無限畫布 App，提供的工具很簡潔，只有畫筆、橡皮擦以及 9 種顏色的調色盤，讓使用者不需花費額外的心力在思考筆的粗細、顏色的選擇或是要使用哪種類型的筆，開啟程式就可以開始塗鴉或筆記。

這張畫布是沒有邊界的，你可以隨意的從某個地方開始，用兩指就可以將畫面平移或進行縮放，永遠都可以找到空白的地方記下需要的資訊或是靈感，就算只是單純的亂畫也不用擔心會浪費任何的紙張唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Thoughts
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Produkt Software Engineering S.L.
  • 官方網站：https://thoughts.ink/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Thoughts」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊畫面即可新增一個畫布，直接就可以開始塗鴉或寫字。上方的工具列很簡單，有黑筆、橡皮擦，還可以無限還原上一步。

 

第2步 最右側的按鈕可以展開 9 色調色盤。「月亮」則可切換為夜間模式。

 

第3步 使用兩指斜拉可縮放畫面，兩指同時滑動則可平移畫面。點擊左上角的「Throughts」可返回列表。在列表點擊左上角的「＋」可新增其它畫面。

 

最後更新：10-29, 2020 下午 2:56

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板