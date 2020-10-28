「集中線画像」可快速聚焦的照片編輯器（iPhone, iPad）

之前介紹的「漫畫集中線產生器」是一個可以在線上幫照片加入漫畫本或動漫裡面經常看到的「集中線」照片合成工具，如果想在 iPhone 上也方便使用的話，可以下載「集中線画像」這款 App 來處理。

「集中線画像」它的操作方式很簡單，，

將照片選入後，就會自動加入預設的集中線，可依需求來調整線的粗細、密集度、透明度以及中心焦點範圍的大小，還可在照片上拖曳移動焦點的位置，讓看照片的人可以一眼聚焦！

顏色的部份除了有黑白兩色可使用外，也可以依照片的場景配色來調整需要的顏色，讓集中線可以更融入在照片當中，另外還可視情況加入陰影或是黑白漫畫、動態模糊的特殊效果，如果有需要也能加入簡短的文字。

製作好的照片可直接分享或保存到相簿中，還能製成 3 秒長的動態影片哦！現在就一起來試試看吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：集中線画像
  • 軟體語言：日文,英文
  • 開發人員：yuki naniwa
  • 官方網站：https://yukinaniwa.github.io/winwinwin-dev-marketing/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.4 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「集中線画像」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次開啟程式時，會有使用說明，看不懂日文的話，直接點擊下方的按鈕，確認是否要接收通知後，就可以正式進入程式。點擊左下角的「Album」可從相簿選取要編輯的照片，也可以點擊「Camera」直接拍照。

 

第2步 選入照片後就會自動套用預設的集中線，點擊功能列右上角的「Wh/Bk」可切換黑色或白色。

 

第3步 在下方分別可調整集中線的透明度、焦點範圍、粗細與密度。還可選擇加入陰影，點擊「Shadow」可循環切換黑色、白色或不加陰影。

 

第4步 「Custom」可以自訂集中線的顏色。

 

第5步 「Circle」可在焦點範圍加入橢圓效果。

 

第6步 「Effect」可加入模糊或黑白漫畫特效。

 

第7步 有需要的話，可在上方輸入文字，點擊右側的「Color」可變換文字的顏色。

 

第8步 完成後，點擊下方的「Save」即可選擇保存為影片或圖片。

 

最後更新：10-28, 2020 下午 3:53

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