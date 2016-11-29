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[免費] doPDF v8.8.945 將任何格式的文件轉成PDF檔

2016/11/29 更新：doPDF 軟體版本更新至 v8.8.945 最新版。

如果你常常需要將各式各樣的文件檔轉成PDF格式的檔案的話，doPDF是個相當好用的轉檔工具。doPDF透過「虛擬印表機」的方式，將任何可列印的文件檔虛擬列印成PDF格式的文件。包含Word、Excel、PowerPoint、網頁內容、純文字檔、圖片...等等，只要有「列印」功能，就可以透過doPDF虛擬印表機將檔案轉成PDF格式。

doPDF是個操作相當簡單的免費軟體，內建了包括繁體中文、簡體中文在內的各國語言介面。實際測試不論是英文、中文或表格、常見版面配置等等，大部分都可以順利轉成PDF而不會有太大的落差，算是個滿實用的文書處理工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：doPDF
  • 軟體版本：8.8.945
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體（個人或商業使用）
  • 檔案大小：51.4 MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.dopdf.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  將doPDF安裝程式下載回來，直接按兩下即可開始安裝。安裝前可選擇繁體中文語系，並依照指示一步一步安裝好即可。安裝好之後，印表機清單中會多出一個doPDF的虛擬印表機，這就是用來作PDF轉檔用的虛擬裝置囉。

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第2步  安裝好doPDF軟體後，如果要將一般文件轉成PDF的話，請先開啟文件檔，然後按「檔案」→「列印」，列印時「印表機」請選擇「doPDF v7」這選項，按下「列印」按鈕後即可將文件內容轉成PDF檔囉！

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第3步  轉檔前，會出現如下圖的設定視窗，可以先按「瀏覽」按鈕選取PDF文件儲存位置，然後再按一下「確定」按鈕即可開始轉檔。

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第4步  如圖，轉檔完成後可用PDF閱讀器開啟PDF文件並檢查一下內容是否有啥問題。

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    06-23, 2017 at 下午 12:36.32

    doPDF V.8.9.950版，仍然無支援繁體中文

    回覆
  2. 阿肥 說道：
    10-12, 2016 at 下午 4:00.21

    請問改版後現在還有中文的嗎?

    回覆
  3. yUUHAMA 說道：
    11-10, 2014 at 上午 11:04.55

    建議可以試試
    CutePDF –
    Convert to PDF for free, Free PDF Utilities,
    Save PDF Forms, Edit PDF easily. –
    http://goo.gl/9Vzi

    轉出來的PDF檔 比doPDF小多了

    回覆
  4. 1236546 說道：
    08-24, 2014 at 上午 11:49.31

    沒有繁體中文，片很大唷

    回覆
  5. chi 說道：
    07-21, 2014 at 下午 2:38.10

    檔案顯示”失敗 網路錯誤”..
    無法下載QQ

    回覆
  6. Alice 說道：
    12-18, 2012 at 下午 12:06.06

    我安裝後，怎麼沒出現虛擬印表機? 在文件內使用列印功能也沒有dopdf印表機…
    重新下載2~3次了說… =3=

    回覆
  7. PK 說道：
    03-07, 2011 at 下午 5:50.42

    目前已經更新doPDF7.2

    回覆
  8. 失眠的貓 說道：
    02-18, 2011 at 上午 10:00.46

    借轉文，寄給boss當使用說明^皿^。謝謝~

    回覆
  9. Elizabeth 說道：
    07-07, 2010 at 下午 4:33.08

    真是太好用啦 ~ 感恩喔

    回覆
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