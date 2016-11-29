2016/11/29 更新：doPDF 軟體版本更新至 v8.8.945 最新版。

如果你常常需要將各式各樣的文件檔轉成PDF格式的檔案的話，doPDF是個相當好用的轉檔工具。doPDF透過「虛擬印表機」的方式，將任何可列印的文件檔虛擬列印成PDF格式的文件。包含Word、Excel、PowerPoint、網頁內容、純文字檔、圖片...等等，只要有「列印」功能，就可以透過doPDF虛擬印表機將檔案轉成PDF格式。

doPDF是個操作相當簡單的免費軟體，內建了包括繁體中文、簡體中文在內的各國語言介面。實際測試不論是英文、中文或表格、常見版面配置等等，大部分都可以順利轉成PDF而不會有太大的落差，算是個滿實用的文書處理工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： doPDF

doPDF 軟體版本： 8.8.945

8.8.945 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（個人或商業使用）

免費軟體（個人或商業使用） 檔案大小： 51.4 MB

51.4 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://www.dopdf.com/

http://www.dopdf.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將doPDF安裝程式下載回來，直接按兩下即可開始安裝。安裝前可選擇繁體中文語系，並依照指示一步一步安裝好即可。安裝好之後，印表機清單中會多出一個doPDF的虛擬印表機，這就是用來作PDF轉檔用的虛擬裝置囉。

第2步 安裝好doPDF軟體後，如果要將一般文件轉成PDF的話，請先開啟文件檔，然後按「檔案」→「列印」，列印時「印表機」請選擇「doPDF v7」這選項，按下「列印」按鈕後即可將文件內容轉成PDF檔囉！

第3步 轉檔前，會出現如下圖的設定視窗，可以先按「瀏覽」按鈕選取PDF文件儲存位置，然後再按一下「確定」按鈕即可開始轉檔。

第4步 如圖，轉檔完成後可用PDF閱讀器開啟PDF文件並檢查一下內容是否有啥問題。