陷入選色的窘境嗎？「Color Supply」選色輔助器可以幫幫你

在做設計時，配色的選擇對於整體的視覺感受有相當重要的影響，如果你正陷入選色的難題之中無法自拔，或許可以打開「Color Supply」來尋找一些靈感

它是一個線上的選色輔助器，利用色相環加上各種不同的配色規則，如互補色、三分色、相似色、矩形、補色分割等，自訂主要用色後，還可看到其它 20 種的配色建議，並可在網站上透過四個圓形圖標與菱格圖形直接看到顏色組合後的效果，同時也有提供色碼可複製使用哦！

網站與 26 個藝術家合作，在選色的過程中都可以看到這些藝術家所提供的配色建議，對於喜歡的配色可以保存到最愛清單中，以便日後直接取用。

網站名稱： Color Supply

Color Supply 網站網址：https://colorsupplyyy.com/app

使用方法：

第1步 開啟網頁後，就可以看到色相環，預設為互補色，點擊左右兩側的「＜」、「＞」可切換其它的配色規則拖動色相環上的「○」可選取想要使用的主要顏色

第2步 在色相環右側可看到 20 種的配色建議，後方有「．」的就是出自某位藝術家之手的配色透過下方的四個圓形圖標與菱格圖形可立即看到配色的效果

第3步 再往下拖曳可以看到色碼的部份，還有一些漸層配色可參考點擊「ADD TO FAVORITES」可將該配色加入最愛清單中保存

第4步 在右上角切換到「Favorites」即可看到保存的配色組合囉！不過免費使用最多只可保存 10 組，想要保存更多或取得更多的配色建議，可到「Pricing」參考其它的付費方案