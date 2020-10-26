想幫自己取個日文、韓文名字嗎？來這裡，輸入生日與性別就可以找到！

在台灣我們的中文姓名沒有意外的話，大多不是父母就是阿公阿嬤或算命師幫忙取的，現在也因為小孩都很早就接觸英文課程，，

所以甚至連英文名字都會先替小孩取好，真是一點自已取名字的機會都不留給小孩啊～～～

但是沒關係，長大後如果喜歡日本想往日本發展，我們可以自己取個日文名，喜歡韓國的話，就取個韓文名字，不知道怎麼取的話，就到「Hi！Penpal！」這個網站來看看吧！

「Hi！Penpal！」其實是一個國際筆友網站，你可以在上頭找到世界各地想要認識筆友的人。不過本篇要介紹的是網站上「語言學習」分頁裡的日文、韓文起名器。想要獲得一個日文或韓文姓名只要輸入自己的性別與生日，程式就會自動幫你媒合。

除了可以用來幫自己取名外，如果有在寫小說、製作遊戲、漫畫等需要幫角色命名時，也可以利用這個姓名產生器來快速取得，不需再花費時間收集或參考其它的資料唷！有需要的朋友可以參考看看。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，在左邊可以看到許多的語言相關工具，點入「日文」的「日文起名」，就可以在右邊選擇性別與設定出生日期。

 

第2步 「性別」的部份可以選擇只要單純的「名字」或是要「姓 + 名字」。

 

第3步 按下「生成」後，就可以在下方看到一組姓名。有日文、中文、英文、韓文的寫法，如果不喜歡，可以再次點擊「生成」獲得另一組姓名。

 

第4步 韓文的部份也是一樣，在左邊的「韓文」裡點入「韓文起名」，右邊的操作方式一樣設定好性別與生日後，按下「生成」就可以取得韓文名囉！

 

最後更新：10-26, 2020 下午 3:45

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