Focusli 可幫助集中精神的背景聲音播放器，超過 100 種聲音任你選！

工作或念書等需要專注的時刻，如果聽廣播、音樂反而會讓你分心的話，或許環境音會是更好的選擇。它可以在背景幫我們增加整體環境聲音的豐富度，，

但又不會大到足以影響注意力，可讓我們忽略外在各種惱人的聲響，更集中精力在眼前更重要的事物上。

「Focusli」是一個最近才推出的線上背景聲音播放器，預設有富士山、露營、冥想、咖啡廳、雨林等 6 種混音組合，可以直接點選使用，每一款混音由 2~4 種環境音所組成，還可以依需求來調整每一個環境音的音量大小。

或者你也可以從 100 多種的環境音裡自行調配出喜歡的組合，無論是想要在火車通過時下起傾盆大雨，還是想把辦公室變成雨林，甚至想要瞬移到悠閒的海灘上看本書，「Focusli」都可以輕易的將你送到任何地方。有興趣的朋友，可以一起來試試看哦！

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網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到 6 種混音組合，直接點選就可以開始播放。下方有列出單音目錄，可以快速切換到想要使用的單音，或者直接拖曳網頁也可以逐一看到所有的環境音選項。

開始播放後，在下方就會出現控制器，可以暫停、停止或是點入調整每個單音選項的音量。

如果不使用混音，在下方單音列表中也可以自行組合多種不同的環境音，每項同樣可各別調整音量大小。

在網頁最上方有提供播放定時器，輸入需要的時間後，按下「Start」就可以開始倒數計時，時間結束後就會自動停止播放，當做番茄鐘使用也不錯哦！