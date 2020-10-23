只要有心，人人都可以變成鬼娃恰吉！「My Evil Doll」萬聖節鬼娃頭像產生器

台灣有農曆鬼月，在國外也有萬聖節，雖然多數的人都不太理解萬聖節的意義，，

不過只要有 Party 開、變裝遊戲可以玩，大人小孩都可以玩得很開心！但如果你只想在網路上來點萬聖節的氣氛，就用「My Evil Doll」幫自己做一個鬼娃風的頭像吧！

「My Evil Doll」是一款專為萬聖節設計的鬼娃頭像產生器，只要將自己的照片上傳到網站，AI 就會在數秒後把你變成鬼娃恰吉！除了靜態的圖片外，還有提供 MP4 影片檔，可以看到從正常的照片變成鬼娃的過程，最後鬼娃還會再做出耍狠的表情做為結尾。

雖然乍看之下會覺得有點恐怖，但其實又挺可愛有趣的，大家不要太害怕哦！鬼娃頭像可以下載保存，也可以透過 Facebook、Snapchat、WhatsApp 或是 Telegram 直接分享出去唷！下面的影片可以看到一些變臉的範例，有興趣的朋友，也一起來試試吧！

繼續閱讀

 

使用方法：

第1步 開啟網頁後，可以看到一些變臉的範例，點擊「UPLOAD PHOTO」即可上傳自己的照片。

 

第2步 等待數秒後就可以看到自己的鬼娃照了！在下方可以選擇下載或其它的分享方式，在上方切換到「Video」就可以看到變臉的動態影片囉！

 

第3步 影片的部份一樣可以下載與分享。

 

最後更新：10-23, 2020 上午 11:10

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板