Paper-co 免費可商用的高品質「紙質紋理」圖庫

在做設計時，背景底圖對整體的設計風格來說，佔據了很重要的影響地位！如果你打算製作文青風格強烈或文書、教材方面的設計，，

那麼採用紙質紋理的圖片來做為背景，將可以更容易塑造那樣的氛圍。

「Paper-co」就是一個來自日本專門提供紙質紋理圖片的線上圖庫，所有的圖片都可以免費下載，商業用途也沒問題。在網站上將圖片分為 7 大分類，包含紙張、紙箱、筆記本、木質、布質、標籤、小吊牌，每張圖片都提供三種尺寸，JPG、PNG 兩種格式，如果需要更高的解析度，還可選擇下載 350dpi 的 JPG 或 PNG 壓縮檔，全都可以直接下載免註冊登入哦！

而除了可以用分類來篩選圖片外，網站也有提供用顏色篩選工具，有紅、藍、黃、綠、橘、紫、黑等 12 色可選擇，如果已有目標用色的話，就可以利用這個方式來快速的找出特定色系的背景圖片，可節省更多找圖的時間唷！

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網頁畫面：

打開網頁後就可以看到素材列表，將滑鼠移動到圖片上方還會自動放大，可以查看紋理的細節。網頁中間的部份有「分類目錄」可以使用，如果看不懂的話，Google 網頁翻譯很好用。

 

點擊上方的「Search」可以展開顏色選單，可以點擊快速篩選出同色系的圖片。

 

點入喜歡的圖片後，在右側可以看到實際放大到 1200px 大小後的紋理狀態。下方有三種尺寸、兩種格式可選擇，設定好後就可以點擊下方的「紅色」按鈕，將圖檔下載回來使用。

 

如果需要更高的解析度，可再往下拉就能看到兩個下載按鈕，分別可下載 350dpi 的 JPG 與 PNG 圖片壓縮檔。

 

最後更新：10-21, 2020 下午 5:28

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