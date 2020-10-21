「Tricky Escape」超過 300 個密室謎題，你能全數逃出嗎？！（iPhone, Android）

「Tricky Escape」是一款擁有多主題場景，超過 300 個關卡的密室逃脫遊戲，美式漫畫的風格，，

支援繁體中文介面，玩家可容易了解每個密室背後的故事劇情，解謎時可以更融入在其中。

每個場景都包含許多的細節，玩家需四處點擊收集可用的道具或是與謎題息息相關的線索，並正確的使用道具來解開所有的難題！謎題的難度個人覺得中等，不會太過困難，又不會簡單到讓人失去樂趣，過關時可以獲得 5 枚金幣，這金幣之後都可以在卡關時用來購買提示唷！

不過在操作的手感上有點卡卡的，也許是因為畫面上的細節太多（或手指太粗），觸控的靈敏度有待加強，配樂個人是覺得有點吵（可以關閉），音效也有點不夠優美，但解謎的部份整體來說還是蠻好玩的囉！喜歡密室逃脫遊戲的朋友，可以來一起挑戰看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tricky Escape（神祕室/神祕冒險）

Tricky Escape（神祕室/神祕冒險） 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： HFG Entertainments

HFG Entertainments 官方網站： https://hfgentertainments.com/index.html

https://hfgentertainments.com/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 因裝置而異

iOS 10.0 以上 / Android 因裝置而異 網路需求： 不需網路即可使用（部份關卡需連網下載）

不需網路即可使用（部份關卡需連網下載） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一次開啟遊戲時，可以選擇慣用的語言介面，按下「遊戲」即可進入主題選單。

目前已有五種不同主題的密室，就從第一個主題「Tricky Escape」開始挑戰吧！

每個主題都有許多的關卡，關卡之間沒有順序，可以跳關玩，不過前面的 L1 ～ L4 是教學關卡，可以先在這四關熟悉玩法，再挑戰正式關卡。

在進入關卡時會有個劇情說明，可以了解這個主題的故事背景。

點擊「✓ 」即可跟著教程學習實際的操作方式。

跟著小手的指示，點擊收集道具、發現線索。收集到的道具都會放在左側的道具欄中，可以拖曳到畫面中使用。

在場景中找到相關的線索解開密碼，取得關鍵的鑰匙就可以成功逃脫囉！還可以獲得金幣獎勵。

當遇到困難時，可以使用右下角的「暗示」，花費 5 枚金幣就可以獲得提示了。