「JAccent」日文單字重音字典，重音位置擺錯意思大不同！（iPhone, Android）

學習日文時，在某些課本裡可以看到它們會在單字假名上標示出重音的位置，有的會用數字，，

有的則會用劃線的方式來標示，重音的位置若擺錯，有時候意思可是會完全不一樣的哦！不過這重音的位置並沒有一定的規則可循，通常就是在學習單字時就要記下來，或是透過多聽來熟悉了。

如果你經常會需要查詢日文單字的重音位置，可以考慮下載「JAccent」這款 App 來備用，它提供多種的查詢方式，可以輸入日文假名、漢字、羅馬拼音，也提供手寫輸入，就算手機裡沒有安裝日文輸入法也一樣可以輕鬆查詢。

每個單字都會利用劃線的方式來呈現重音位置，並附有真人發音釋義例句，例句的部份也有發音可以收聽哦！如果是查詢形容詞或動詞，還會列出各種型態變化下的重音位置，讓使用者可以學習的更加深入。

除了可以查詢自己需要的單字外，在程式中還有整理出一些主題性的單字重音，像是日本人的姓氏、常見的名字、日本地名、外國地名以及一些量詞，有空的話就可以多學一點囉！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

初次使用需先設定要使用的主要語言介面，「中文」只有簡體中文。選擇後按下「START」即可進入。

 

在上方的搜尋欄中，可輸入漢字、假名、羅馬拼音來查詢需要的單字。點擊右上角的「筆」則可手寫輸入。

 

點入想要查詢的單字就可以查看重音位置、釋義、例句，下方還有各種型態變化的重音位置。發音的部份有男聲與女聲可選擇，例句的部份也有發音可以收聽。

 

在上方可切換查看漢字的介紹，還有筆順動畫可以參考。下方則會列出相關的其它單字唷！

 

所有查詢過的單字都可以在搜尋頁下方看到，可再重覆點入使用。點擊左上角的按鈕展開選單，「話題」裡就有準備一些主題性的單字可以學習。

 

最後更新：10-21, 2020 上午 11:36

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板