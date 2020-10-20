可愛版拇指琴「Keylimba」不止耳朵，眼睛也被療癒了～（iPhone, Android）

之前曾為大家介紹過「Kalimba」拇指琴，是一種用雙手拇指來彈奏的掌上樂器，不知道喜歡音樂的朋友是否有嘗試過了呢？它的聲音聽起來很空靈，，

透過它所彈奏的樂曲，聽起來相當療癒。

而本篇要介紹的「Keylimba」是一款可愛版的拇指琴 App，在配色上走粉嫩路線，有 12 種的主題顏色可以選擇，依自己的彈奏需求，可調整琴鍵的數量，最少 10 鍵，最多則可增加到 17 鍵，琴鍵上的標記也可自由選擇用數字或音調來標記，用點擊或撥動的方式都可以彈奏出聲音唷！

在彈奏時畫面下方會有個可愛的小臉，跟著彈奏的音符會做出各種有趣的表情，
程式還有提供錄音功能，可以將自己所彈奏的樂曲錄製並播放出來哦！推薦給喜歡拇指琴的朋友一起來玩。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Keylimba
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：David Fu
  • 官方網站：https://keylimba.carrd.co/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

開啟程式後就可以開始彈奏音樂，下方的小黑臉會隨著音符做出各種可愛的表情。點擊左下角的「●」可錄音，再次點擊即可停止錄音並開始循環播放，直到按下「■」才會停止。

 

點擊右下角的按鈕可進入設定選單，這邊可以變換不同的主題顏色，可調整琴鍵數量、主音調、琴鍵標記類型、顏色標記等。

 

程式也支援橫向螢幕使用，手指比較不會打架哦！

 

最後更新：10-20, 2020 上午 11:33

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板