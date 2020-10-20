可愛版拇指琴「Keylimba」不止耳朵，眼睛也被療癒了～（iPhone, Android）
之前曾為大家介紹過「Kalimba」拇指琴，是一種用雙手拇指來彈奏的掌上樂器，不知道喜歡音樂的朋友是否有嘗試過了呢？它的聲音聽起來很空靈，，
而本篇要介紹的「Keylimba」是一款可愛版的拇指琴 App，在配色上走粉嫩路線，有 12 種的主題顏色可以選擇，依自己的彈奏需求，可調整琴鍵的數量，最少 10 鍵，最多則可增加到 17 鍵，琴鍵上的標記也可自由選擇用數字或音調來標記，用點擊或撥動的方式都可以彈奏出聲音唷！
在彈奏時畫面下方會有個可愛的小臉，跟著彈奏的音符會做出各種有趣的表情，
程式還有提供錄音功能，可以將自己所彈奏的樂曲錄製並播放出來哦！推薦給喜歡拇指琴的朋友一起來玩。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Keylimba
- 軟體語言：簡體中文,英文
- 開發人員：David Fu
- 官方網站：https://keylimba.carrd.co/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
操作畫面：
開啟程式後就可以開始彈奏音樂，下方的小黑臉會隨著音符做出各種可愛的表情。點擊左下角的「●」可錄音，再次點擊即可停止錄音並開始循環播放，直到按下「■」才會停止。
點擊右下角的按鈕可進入設定選單，這邊可以變換不同的主題顏色，可調整琴鍵數量、主音調、琴鍵標記類型、顏色標記等。
程式也支援橫向螢幕使用，手指比較不會打架哦！
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