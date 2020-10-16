「文字入れくん」有多種特殊字體的圖片加字 App，可支援中文顯示！（iPhone, iPad）

想要在照片中加上文字，其實大部份的照片編輯 App 都可以做得到，不過在字體方面就沒有那麼多選擇，，

就算有提供特殊字體的多數也只有英數符號可以使用，輸入中文基本上都只能使用預設的字體。

不過這款來自日本專門讓使用者在圖片上加字的「文字入れくん」，就有許多的特別的字體可以使用，雖然是給日文使用的，但其實輸入中文字普遍也都是可以顯示的，只有少部份的字體不支援。

程式裡一共有 40 種字體可選用，有常見的楷書，也有可愛的手寫風或是圓胖的勘亭流等，全都可以自由使用，文字的顏色可以任意修改，也能加上背景底色、描邊或是放大、旋轉，最特別的是它還能辨識照片的主體（例如人或動物），讓文字可以退到主體之後，形成一種好像文字原本就在拍照現場似的有趣畫面。

製作完成的圖片會保存在程式之中，之後還可以再點入修改編輯，一張照片中可以放入多組文字，直式或橫式皆可，想要在照片加入文字的朋友，可以來試試看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 文字入れくん

文字入れくん 軟體語言： 日語, 英語

日語, 英語 開發人員： DRIP PRODUCTS LIMITED LIABILITY CO.

DRIP PRODUCTS LIMITED LIABILITY CO. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：按這裡

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊右上角的圖示進入相簿選取要使的照片。

第2步 點擊下方的「＋」即可新增一組文字方塊，雙擊文字方塊就能輸入想要顯示的文字。

第3步 在左上角可切換要直式或橫式，最後按下「Done」。黑字實在看不清楚，所以我們先到下方的第二個按鈕來換個「文字顏色」再繼續。

第4步 文字顏色有非常多選擇，左右滑動可以看到更多，還可以調整透明度。

第5步 接著再切回第一個按鈕，點擊左下角就可以展開「字體選單」，這邊就可以更換喜歡的字體，不過有些字還是不支援哦！如下圖範例中的「呢」，此時就要使用者自行取捨啦～

第6步 第三個按鈕可以加入「背景底色」，如果照片背景真的太花的話，就可以加一下。第四個按鈕是可以調整「文字間距」與行距的。

第7步 第五個按鈕可幫文字「描邊」，顏色一樣有很多選擇，也可以調整透明度與粗細程度。第六個按鈕可「調整角度」。

第8步 最後一個功能最好玩，就是可以辨識照片中的主體，讓文字可以藏在主體之後。點擊開關後，就可以看到文字會被主體遮蔽。

第9步 點擊其它位置取消選取文字即可回到上一層選單，可再點擊下方的「＋」繼續加入其它的文字，或點擊「保存」。

第10步 點入已完成的圖片，可點擊右上角的「編集」再次調整內容。點擊「分享」按鈕則可將圖片進行分享或保存到相簿中使用。