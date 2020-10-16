超療癒的色彩畫廊「Color Gallery」漸層色塊拼圖遊戲（iPhone, Android）

「Color Gallery」是一款結合馬賽克藝術畫的漸層色塊拼圖遊戲，在遊戲設計了 30 幅馬賽克畫作，每一幅畫都會區分為幾個區塊，，

每個區塊就是一個漸層色塊拼圖關卡，完成拼圖就可以為畫添上色彩。

漸層色塊拼圖本身就具有一定的挑戰性，簡單卻很耐玩，只要單指拖動方塊，將顏色按漸層的深淺順序排列正確即可過關。每一幅畫大概都由 3~4 個關卡所組成，目前已有超過 100 個關卡，還會持續更新。

漸層色彩可為視覺帶來美感，搭配優美的配樂，整體玩起來很療癒哦！有興趣的朋友可以來挑戰看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Color Gallery 色彩畫廊
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：Best Free Games Studio
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲即可從第一張畫開始挑戰！點擊「開始」從第一個區塊開始拼圖。

 

拖動方塊即可調整它們的位置，將漸層完成即可過關。

 

完成的漸層拼圖就會將顏色填入畫中。點擊「＞」切換到下個區塊，再點擊「開始」。

 

完成所有的區塊後，可點擊右上角切換到「畫廊」模式，可以將完成的馬賽克畫保存到相簿中或是分享出去唷！

 

關卡會陸續的解鎖，完成第 3 關時，就會一次解鎖接下來的三個關卡，讓玩家可以跳著玩。後續的關卡顏色會越來越豐富，難度也會逐步提高唷！

 

最後更新：10-16, 2020 下午 2:23

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