Stay Focused 一鍵把讓你分心的網頁通通上鎖！（Google Chrome 擴充套件）

「Stay Focused」是一款可以快速幫使用者將容易分心的網頁上鎖的 Google Chrome 瀏覽器擴充功能，讓使用者可以更專注在應該處理的事物上。

使用上相當簡單，在下載安裝後，，

程式就已預先將常見的四款社群平台與三個影音平台加入鎖定清單，包含 Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn 以及 YouTube、Netflix 與 Dailymotion，只要啟動開關就會立即鎖定這些網站。

若有其它的網站需要上鎖，也可以在開啟該網站時透過工具列上的「Stay Focused」來快速加入清單唷！除了可以用網站來做為鎖定的標準外，程式也支援使用關鍵字、Regex 來做為鎖定條件。鎖定後開啟那些網站或包含其它鎖定條件的網頁時，就只會看到一張趣味十足的梗圖，無法成功開啟網頁。

不過它的解鎖方式比較特別，並不是像番茄工作鐘那樣以時間來做為解鎖的依據，而是可依使用者的目的來做選擇，如果只是單純想給自己一些提醒，就可以選擇「Click a Butoon」點擊數次按鈕即可解鎖；或是「Answering a Question」隨機回答一個問題，答對才能解鎖；如果想要更嚴格的使用，就可以使用「Password」請其他人幫你設定一組密碼，這樣就可以徹底的與那些會令你分心的網站暫時分手囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Stay Focused

Stay Focused 軟體版本： 1.0.6

1.0.6 軟體語言： 英語

英語 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.8MiB

1.8MiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 開啟會讓你分心的網站後，點擊工具列上的「Stay Focused」圖示，再點擊「ADD WEBSITE」即可將其加入鎖定清單。

第3步 開啟「Focus Mode enabled?」即可進行鎖定。

第4步 鎖定後，開啟被上鎖的網頁時，就會出現一張有趣的梗圖。

第5步 點擊「UNLOCK」再完成所選擇的解鎖條件即可解除鎖定。

點擊按鈕達一定次數。

輸入密碼。

回答隨機問題。

第6步 點入設定畫面，可以編輯鎖定清單與鎖定條件。

第7步 在「Settings」裡可以設定解鎖方式，也可以在「Working Days and Hours」設定要自動上鎖的工作日與工作時段。