用手機或數位相機拍了影片之後，如果想要在上傳YouTube網站前先行裁切一下，把不要的部份裁切掉或者合併其他短片的話，該怎麼做呢？

以前大家可能都得另外安裝類似威力導演、會聲會影之類的軟體，剛剛看到YouTube網站也提供了簡單的線上剪接影片的功能，我們只要先把影片上傳到YouTube，再透過YouTube提供的Video Editor介面，即可輕鬆地將影片中不需要的部份剪掉、加上背景音樂，還可將你上傳的多個影片檔合併在一起，相當方便唷！

網站名稱：YouTube Video Editor 網站網址：按這裡

使用方法：

第1步 開啟YouTube Video Editor網站並登入之後，畫面左邊會自動列出一堆你已經上傳的影片，如果沒有影片的話，請先至YouTube網站上傳完成後再來作編輯。

如果你要開始編輯某個影片，請先將該影片用滑鼠拉到下方的時間軸，我們也可以陸續拉好幾個影片到時間軸中，全部匯集成同一個影片。

第2步 將滑鼠移動到下方的時間軸中你要裁切的影片上，出現「Edit this clip」按鈕後按一下，即可開始裁切該影片。

第3步 此時會跳出一個「Edit clip」的視窗，請從影片下方的時間軸選取你要保留的段落，選取好之後再按「Save」按鈕儲存。

第4步 如果想加入背景音樂的話，可以先切換到「Audio」分頁，從清單中找到你要用的聲音檔，然後將它拉到網頁下方的聲音軸上。再選用之前，都可以先按一下標題右邊的「►」播放按鈕試聽一下聲音檔的內容。

第5步 全部編輯好之後，請在DEMO影片上面的「Title of new video」方框輸入新影片的名稱，然後再按一下「Publish」按鈕將它發佈出去。

發佈之後，這個裁切、編輯過的影片會自動以不同的影片名稱儲存在你的YouTube帳戶裡，不會刪除或改動到原本的YouTube影片。