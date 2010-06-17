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在 YouTube 上快速剪接影片、加上背景音樂！

用手機或數位相機拍了影片之後，如果想要在上傳YouTube網站前先行裁切一下，把不要的部份裁切掉或者合併其他短片的話，該怎麼做呢？

以前大家可能都得另外安裝類似威力導演、會聲會影之類的軟體，剛剛看到YouTube網站也提供了簡單的線上剪接影片的功能，我們只要先把影片上傳到YouTube，再透過YouTube提供的Video Editor介面，即可輕鬆地將影片中不需要的部份剪掉、加上背景音樂，還可將你上傳的多個影片檔合併在一起，相當方便唷！

  • 網站名稱：YouTube Video Editor
  • 網站網址：按這裡 

    • 使用方法：

    第1步  開啟YouTube Video Editor網站並登入之後，畫面左邊會自動列出一堆你已經上傳的影片，如果沒有影片的話，請先至YouTube網站上傳完成後再來作編輯。

    如果你要開始編輯某個影片，請先將該影片用滑鼠拉到下方的時間軸，我們也可以陸續拉好幾個影片到時間軸中，全部匯集成同一個影片。

    01 

     

    第2步  將滑鼠移動到下方的時間軸中你要裁切的影片上，出現「Edit this clip」按鈕後按一下，即可開始裁切該影片。

    02 

     

    第3步  此時會跳出一個「Edit clip」的視窗，請從影片下方的時間軸選取你要保留的段落，選取好之後再按「Save」按鈕儲存。

    03 

     

    第4步  如果想加入背景音樂的話，可以先切換到「Audio」分頁，從清單中找到你要用的聲音檔，然後將它拉到網頁下方的聲音軸上。再選用之前，都可以先按一下標題右邊的「」播放按鈕試聽一下聲音檔的內容。

    04 

     

    第5步  全部編輯好之後，請在DEMO影片上面的「Title of new video」方框輸入新影片的名稱，然後再按一下「Publish」按鈕將它發佈出去。

    發佈之後，這個裁切、編輯過的影片會自動以不同的影片名稱儲存在你的YouTube帳戶裡，不會刪除或改動到原本的YouTube影片。

    05

     

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    較舊的留言
    1. ajjjsh 說道：
      02-08, 2017 at 下午 9:25.45

      不可以用別人的影片嗎?

      回覆
    2. 訪客 說道：
      03-15, 2015 at 下午 3:44.02

      我可以放自己的音樂媽?

      回覆
    3. 企鵝 說道：
      06-18, 2014 at 下午 8:02.56

      我下載了他說這有毒ㄟ

      回覆
    4. 唉呦周董 說道：
      02-08, 2013 at 下午 10:04.55

      可以加字幕嗎?

      回覆
    5. 小M 說道：
      10-14, 2012 at 下午 9:47.06

      我點進去之後沒有看到剪接耶!!!
      還是過太久YOUTUBE有改版呢?

      回覆
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