好燒腦的「數學之塔」，讓你從此懷疑自己的算術能力！（iPhone, Android）

「數學之塔」是一款相當考驗心算能力的數學消消樂遊戲，不需網路離線也可玩，操作簡單、玩法也易懂，，

但困難的是你是否能從關卡中的數字與運算符號方塊中，找出隱藏在其中的數學等式！

遊戲共有 120 個關卡，每 10 關為一個階段，若能成功挑戰 10 關就可以獲得金幣獎勵，金幣除了可以用來在卡關時使用小道具外，也可以用來購買不同的背景主題。

每個關卡中都會有一個運算提示，也就是隱藏算式需獲得的答案目標，例如「=1」、「10 以內的偶數」，有時甚至會給你一個帶有「?」的數列，像是「22, ?, 24, ?, 26」，玩家就需在數字與運算方塊中，找出可以符合這些特定答案的算式，將所有的方塊都消除才能過關。

如果真的找不出算式，還有三個輔助道具可以使用，「放大鏡」能指出一個算式的起點；「電燈泡」可在「算式格」中顯示一個起始數字；「打亂重排」則可以將方塊打散換個方向排列。一開始都是可以免費使用的，之後就需花費金幣才能取得囉！

數學題目都不難，只是當數字與運算符號混在一起時，難度就出現了，適合原本就熱愛數學的朋友來玩，數學不會就是不會的朋友，就請別為難自己了吧！XD

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：數學之塔
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：SAN
  • 官方網站：https://pscg.work/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點入「關卡 1」直接進入挑戰！在關卡上方會顯示「提示」這就是算式需取得的答案，提示下方的就是「算式格」，代表這關需完成三個算式。接下來就是從下方的方塊中找出隱藏在其中的算式囉！

 

選取算式時，可正向或反向、直向或橫向，但不可走斜的。選取方塊時，上方會顯示算式，若選取正確就可填入「算式格」中。

 

將方塊都使用完畢，所有的算式都找出來後即可過關。後續的關卡會加入更多不同的運算符號，提示的部份也會有更多有趣的變化，請準備好迎接挑戰吧！

 

不小心卡關時，可以使用右下角的三個輔助道具，「放大鏡」可以直接標示出算式的起點，「電燈泡」會在「算式格」中顯示其中一個算式的起始數字，最後一個則會重新打算方塊的排列，讓你可以用不同的角度再思考。

 

在「主題介面」裡有兩款免費的主題可以選用，其餘主題就需要花費金幣才能解鎖囉！想要拿到不同的主題，就請努力答題吧！

 

最後更新：10-14, 2020 下午 3:41

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