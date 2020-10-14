Pic Layer 自動去背合成照片編輯器，十種主題模板簡單套用就超吸睛！（Android）

隨著科技的發展，照片合成不再只是擁有特定專業技術的人才可以做的事，現在只要下載「Pic Layer」任何人都可以成為照片合成大師！

它是一款多功能的照片編輯器，，

有著 AI 去背技術，只要將照片選入，程式就會自動辨識照片中的主體與背景，並進行去背動作，即使偶有遇到無法辨識的狀況，程式也有提供容易操作的選取工具，可以讓使用者輕鬆手動選取去背。

完成去背後，就可以直接套用十種不同主題的模板，無論要成為美式漫畫裡的角色、變成巨人、被光線特效環繞或是身處顛倒世界……等，全都只要一鍵就能套用，效果都很不錯哦！想玩玩照片合成的朋友可以來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pic Layer

Pic Layer 軟體語言： 英文

英文 開發人員： riki

riki 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Pic Layer」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，就可以看到各種有趣的模板，可以先任選一個，進入選取照片的步驟，在照片去背後還可以再切換其它不同的模板。

第2步 選取照片後，程式就會自動辨識，區分出主體與背景並自動選取主體後進行合成。

第3步 合成後可使用兩指斜拉縮放大小、任意調整位置與角度，在下方還可以切換嘗試不同的模板。

第4步 最後點擊右上角的「Save」就可以將照片保存到相簿中。

第5步 若在選取照片後，看到左圖的訊息，代表程式無法成功辨識照片的主體與背景，此時就必須改為手動選取，可使用下方的工具來選取或擦除，可調整筆刷粗細，也可以用兩指斜拉放大照片，更容易選取細節處。