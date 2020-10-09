[限時免費] Mobile Protection 可快速啟動的手機防護警報工具（iPhone, iPad）

現代幾乎每個人都是手機不離身的，無論走到哪，手機基本上就是跟到哪，，

不過有時難免還是會暫時與它分離一下下，例如在辦公室或家裡這類場所，只是離開位置去倒個水或是上個廁所，基本上就不太會特地帶著手機，但若又怕被有心人拿起手機亂看的話，該怎麼辦呢？

「Mobile Protection」就是一個可以考慮使用的手機防護工具，它主要是透過「移動」偵測來發佈警報，啟動方式超簡單，只需要輕掃一下或在通知中心按一下小工具就可以快速生效。

可以根據不同的情境場合設定不同的敏感度與警報音量，例如在「辦公室」可以將警報聲調小、敏感度調低；在「家中」則可以考慮自行錄製特定內容的警報音檔，讓拿起你手機的家人或朋友，感受一點小小的警告；而在「室外」或「咖啡廳」等場所，就可以將警報音量調大、敏感度調高，以防止他人觸摸或是將手機帶走。

內建有多種警報鈴聲可選擇，若都沒有適合的，也可以透過錄音自訂需要的警報內容，而想要停止警報只有手機的擁有者使用 Touch-ID 或 Face-ID 解鎖才能自動停止。它不止可以保護手機本身，將手機擺放在包包或筆電之上，也同樣可以達到防護的效果哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Mobile Protection
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：IIC Innovative International Consulting GmbH & Co. KG
  • 官方網站：https://www.innovative-ic.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Mobile Protection」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次使用需先點擊「Understood」後，允許程式獲取位置資訊。

 

第2步 接著可看到預設的警報設定，點擊「＋」可以自訂多種不同的情境選項。依每個情境的需要來調整警報時長、警報音量、敏感度以及鈴聲類型。

 

第3步 點入鈴聲類型，有內建十多種的鈴聲可選擇，若想要錄製專屬的警報，可點擊「Your recordings」右側的「＋」進入錄音畫面。點擊下方的「麥克風」就可以開始錄製，點擊左下角的「●」可停止錄音，再點擊「Done」即完成。

 

第4步 完成設定後，只要在主程式下方向右滑動，再按壓側邊按鈕關閉螢幕即可啟動。啟動後，只要手機偵測到有人移動，就會開始響鈴直到以 Touch-ID 或 Face-ID 解鎖才會停止。

 

第5步 可在通知中心加入 Widget，就可以免開啟主程式快速啟動囉！

 

最後更新：10-09, 2020 下午 3:47

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