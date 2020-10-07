「SayIt」超簡單的文字轉語音，選中的任何文字都可以唸給你聽！（Android）

隨著科技的發展，智慧型手機已成為大多數人獲取新知、閱讀書籍的主要工具，不過每天都盯著手機螢幕看，，

對眼睛來說也是一種不小的負擔，如果有人可以將螢幕上的文字唸出來，讓我們用耳朵聽該有多好？

「SayIt」就是這樣的文字轉語音 App，操作方式超級簡單，任何的文字只要透過「選取」與「分享」就可以輕鬆的讓它幫你唸出來哦！手機裡的 PDF 檔或 EPUB 檔案也可以瞬間變成有聲書！

支援多國語言，預設為 Auto-detect（自動偵測），任何語言的文字它都能正確的唸出來，語速的部份可到主程式中來做調整，要快要慢都沒問題哦！有需要的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：SayIt
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：Urbandroid (Petr Nálevka)
  • 官方網站：https://sleep.urbandroid.org/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「SayIt」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 下載安裝後，打開主程式可看到簡單的使用介紹。在上方的「語言」項目預設為「Auto-detect」任何語言都可以自動偵測後轉換語音語系，基本上不需要手動設定。但如果你只需要單一的語言，也可以在下拉選單中做選擇。

 

第2步 當有文字需要「SayIt」幫你唸的時候，就可以將文字選取後，選擇「分享」給「朗讀內容」，就能聽到囉！

 

第3步 如果有需要調整語速、暫停或是更改語言，可以下拉通知欄後，點擊開啟主程式，就可以使用下方的控制器來暫停或調整語速。取消勾選「系統預設」即可拖曳調整朗讀的速度。

 

第4步 在主程式點擊右下角的圖示，就可以選取手機中的 PDF 檔或 EPUB 檔案，將其變成有聲書！

 

最後更新：10-07, 2020 下午 3:14

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