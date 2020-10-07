與 Instagram 一起慶祝十周年！快來看看如何把 icon 變回經典的「拍立得」！

10/6 正是 Instagram 誕生十周年的日子，為了慶祝這值得紀念的時刻，IG 偷偷在程式裡埋入了一個小彩蛋，，

那就是可以把程式的 icon 變回超經典的「拍立得」圖示！

在這個彩蛋之中列出了從 2010 年開始所改版過的 5 種圖示，以及暮色、日出、彩虹驕傲等 8 種單色、漸層的圖示設計，讓使用者可以隨喜好自由選擇。

不過這個特別的彩蛋並不是所有的用戶都找到，我個人在 iPhone 上有，但 Android 手機就沒有，而且根據 IG 上的說明內容：「我們邀請你在這個月內將應用程式圖示變更為下列最愛的圖示」，看來應該也只有限定十月份可以使用，所以沒有被選到的朋友也不要太傷心啦～

想知道自己有沒有被選中的話，請先手動到 App Store 或 Google Play 將 Instagram 更新至最新的版本（162.0），然後再到 App 的設定畫面中，向下拖曳就能揭曉答案囉！

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使用方法：

第1步 先到 App Store 或 Google Play 將程式更新到最新版本，然後打開 IG 切換到「個人頁面」後，點擊右上角的「選單鈕」。

 

第2步 點入「設定」後，向下拖曳就可以看到一些奇怪的 emoji 圖示。

 

第3步 一直拉到看見「禮物盒」後，就可以進入神祕的彩蛋畫面了。在這裡就可以看到歷代 IG 的 App 圖示，下方還有其它單色、漸層的圖示設計可選擇。直接點選就可以置換囉！

 

最後更新：10-07, 2020 上午 10:24

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