[限時免費] Coffeewake 不間斷定時提醒就是不讓你睡～～～（iPhone, iPad）

為了提神有些朋友會選擇喝能量飲、咖啡等提神飲料，透過咖啡因或維生素 B 群的補充來達到快速振奮精神的效果，但不讓你睡的可不是只有提神飲料廣告裡的瑤瑤，，

還有「Coffeewake」！

「Coffeewake」是一款透過短時間不間斷定時提醒的方式來防止使用者睡著的提神工具，你可以依想睡的程度來選擇最長 20 分鐘、最短 30 秒提醒一次。因為是利用通知的方式來提醒，所以響完一次鈴聲後就會自動停止，不需要像鬧鐘那樣還得手動停止。鈴聲的部份有 12 種可選擇，有輕柔款也有震撼感十足的哦！

而除了可以幫助你對抗瞌睡蟲外，「Coffeewake」也有提供快速小睡的鬧鐘，預設為 45 分鐘，如果平常習慣午睡 30 分鐘或睡更長的時間，可事先到設定中調整，之後即可一鍵啟用，不浪費時間設定鬧鐘，把握可以睡覺的每分每秒！精神真的不佳的時候，不妨就小睡片刻吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Coffeewake

Coffeewake 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Alessio Colla

Alessio Colla 官方網站： https://alessio1986c.wixsite.com/coffeewake

https://alessio1986c.wixsite.com/coffeewake 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Coffeewake」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式在使用前，先由下方切換到設定畫面，依需求設定提醒間隔、提醒鈴聲。

第2步 回到首頁，點擊「咖啡杯」即可啟用定時提醒，間隔時間到時，就會跳出通知並播放鈴聲。

第3步 在設定畫面下方可以設定小睡模式下的時間與鈴聲。

第4步 在首頁下方切換為「Nap」後，再點擊「咖啡杯」即可啟動小睡模式，啟動後會顯示鬧鐘預計響鈴的時間，然後就可以放心的睡了。