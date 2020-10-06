「立方體消消消」用不同角度體驗在高臺消除方塊的樂趣！（iPhone, iPad）

類似「BlockuDoku」這種的方塊消除遊戲大家應該都玩多了，在四方的遊戲區中，將方塊一一排入，，

可以填滿一整行或列即可消除，玩法簡單但相當耐玩！而「立方體消消消」就是這類遊戲的立體版。

在這款遊戲中方塊們都被架在高臺之上，以關卡的方式來進行，每個關卡會有一些預留的方塊，玩家需將剩餘的方塊排入，剛好消除所有的方塊即可過關，一共有 300 個關卡等著玩家來挑戰唷！

每過一關，高臺就會用不同的角度來呈現，透過不同角度的方塊排列將可以活化你的大腦！而除了關卡模式外，遊戲也有提供「無盡模式」，這就與一般的方塊消除遊戲玩法一樣，會給玩家一個空白的遊戲區，讓玩家將方塊一一的排入，排滿一行或一列就能消除，可以一直玩到沒有空間可以再擺下任何的方塊為止。

方塊有多種不同的配色主題，除了有兩款免費主題可選用外，其餘的主題也只需要觀看廣告就能解鎖使用。整體來說玩起來很輕鬆沒有壓力哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 立方體消消消

立方體消消消 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Zplay (Beijing) Info. Tech. Co.,Ltd.

Zplay (Beijing) Info. Tech. Co.,Ltd. 官方網站： https://www.zplay.com/

https://www.zplay.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「立方體消消消」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

遊戲剛開始會進行基本的教學，將下方的方塊拖曳到高臺上，將空缺的部份填滿消除方塊即可過關。

每回過關，方塊的擺放角度就會變換，要對到正確的位置再放下方塊，否則很容易擺錯位置而失敗哦！

方塊的數量將會隨關卡的進行越來越多排。

回到首頁可以看到有個「無盡模式」，在這裡可以獲得多高的分數全看玩家的消除能力，可以一直玩到排不下任何方塊為止。

在首頁點擊「調色盤」就可以選擇不同的配色主題，除了前兩款可免費使用外，其餘可透過觀看廣告來解鎖。