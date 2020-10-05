「Empty.」用顏色將房間清空！旋轉消除遊戲（iPhone, Android）

你是打掃房間的苦手嗎？是否因為不知道該怎麼斷捨離，以致於房間只剩下一條走道跟床上的一個人形空間？這些問題在「Empty.」裡絕對不會發生，因為打掃這些房間一點都不費力，，

只需要旋轉空間並將物品、家具隱藏在相同顏色的牆壁之中，它們就會神奇的消失哦！

在房間裡的每項物品或家具全都有著不同的顏色，只要將房間緩慢的旋轉就可以找到與它們顏色相符的牆壁色塊，除了水平的 360 度旋轉外，別忘了地板與天花板有時也可以派上用場。

遊戲共設計了 19 個精美的關卡場景，在進入場景之前，玩家還得先旋轉畫面找出開發者留下來的文字訊息，才可正式拿到進入房間的鑰匙。基本上玩起來都不會太過於困難，只要有點耐心都可以找到幫助你過關的那面牆。喜歡輕鬆動腦遊戲的朋友，可以一起來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Empty.
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Dustyroom
  • 官方網站：http://dustyroom.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲一開始就直接進入了教學，依手指的指示旋轉畫面，將三角錐與同色色塊重疊，就可以將其消除。點擊「✓ 」即可進入下一階段。

 

完成所有的教學後，就可以看到關卡列表，點入就能逐一的挑戰。

 

在場景中可看到一些不同顏色的家具或物品，四處旋轉找找與它們同色的牆壁，並把它們一一的隱藏消除即可過關。

 

之後的關卡在正式進入前都會看到類似下圖的畫面，一坨一坨的不知道是什麼，但只要同樣試著旋轉一下，就可以發現其中藏著一些文字，只要角度對了，字就會顯現出來。

 

慢慢的場景中需要消除的東西會越來越多，消除時也需注意先後順序，才能順利的將所有的東西都消掉唷！

 

最後更新：10-05, 2020 下午 3:36

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