作者：,     

[免費] UltraDefrag v7.0.2 硬碟重組軟體

UltraDefrag-logo

2016/12/29 更新：UltraDefrag 軟體版本更新至 v7.0.2 最新版。

UltraDefrag 是一個速度超快的免費磁碟重組軟體，可以支援的重組標的包含磁碟機中的一般檔案，還可處理系統登錄檔、分頁檔..等等系統檔案。另外如果你常常在某個資料夾中儲存或搬移大量檔案、超大size的檔案，也可直接在資料夾上按右鍵，讓UltraDefrag單獨針對該資料夾作處理。

對於電腦用久了之後檔案儲存位置散亂不堪的硬碟來說，偶爾重組一下可以讓系統運作稍稍變快一點點，而存取檔案時也會更快更有效率些。

UltraDefrag跟其他重組軟體有什麼不一樣的特色呢？其實我用起來感覺都差不多，優點在他免費、有中文介面而且重組速度還算滿快的，而且可以重組系統檔案並可在開機時執行重組工作。除了一般32位元的Windows系統之外，UltraDefrag也可支援64位元的電腦。

此外UltraDefrag也提供超精簡的命令執行模式的版本，有興趣的話可以下載Micro版本來用，裝了之後沒有圖形操作介面，只需要在你要重組的資料夾、檔案或磁碟機上按右鍵，再按「Ultra Deframgmenter」即可快速啟動、完成重組工作。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：UltraDefrag
  • 軟體版本：7.0.2
  • 軟體語言：中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體，開放原始碼的自由軟體
  • 檔案大小：668 KB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援 32/64 位元系統）
  • 官方網站：http://sourceforge.net/projects/ultradefrag/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步 安裝UltraDefrag軟體時，如看到以下畫面，請點選「Chinese (Traditional)」再按「Install」按鈕，即可將軟體安裝為繁體中文版的操作介面。

01

 

第2步 開啟軟體後，直接點選你要重組的磁碟機，再按一下「重組」按鈕，即可開始重組磁碟機中的零碎檔案。

02

在這邊有分「重組」跟「優化」兩種模式，「重組」可以幫我們將零碎的檔案統一整理、排列在未使用的空間，以加快檔案存取的速度。而「優化」則可更完整地搬移、整理全部檔案，盡量挪出連續的可用空間，讓電腦在存取磁碟中的檔案時可以更快更有效率。

 

第3步 重組完成，我們可以直接在畫面中看到重組的成果。紅色或粉紅色的區塊是零散的區塊，碎裂的區域越小、越少，代表磁碟存取效率會越好，目標就是讓要零碎存取的區域變少。

03

 

第4步 如果你希望開機時執行UltraDefrag軟體來重組系統運作時無法搬移的系統檔，可以按一下「設定」按鈕，勾選「Windows 啟動時掃描」下方的「啟用」，下次開機時即可自動重組電腦。

04

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 系統工具、快捷操作 » [免費] UltraDefrag v7.0.2 硬碟重組軟體
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
Defraggler 免費硬碟重組軟體！ (v2.21.993 繁體中文版)...
Wise Disk Cleaner v9.33 電腦垃圾清除、系統瘦身、硬碟重組...
IObit Smart Defrag v5.4.0.998 高效、速度快的硬碟重...
Auslogics Disk Defrag v7.1.0.0 硬碟重組軟體...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. 支持者-阿麵 說道：
    06-20, 2010 at 下午 5:15.34

    讚啦~
    重灌狂人~
    你的網頁實在太棒啦!
    我支持妳。

    回覆
  2. AYO 阿佑 說道：
    06-09, 2010 at 下午 3:17.06

    感覺上很中規中矩的介面….

    使用上流程也算很順利…

    感謝 不來恩大大的熱情分享..

    以上 AYO 阿佑

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 