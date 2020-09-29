烤肉界菜鳥必讀秘笈！「烤肉？專業喔！」從用品、食材的準備到生火、烤法教學，肉這樣烤就對了！

中秋節將近，大家的烤肉趴是不是都約起來了呢？這次可是有四天的連假，想怎麼烤就怎麼烤，，

但你知道烤肉也是一門學問嗎？從事前工具用品的準備與食材的採買，到生火、烤肉及最後的收拾都有許多需注意的地方，如果你是烤肉界的小菜鳥，這個「烤肉？專業喔！」烤肉秘笈一定要讀！

它是一個專門來教大家如何烤肉的知識型網站，整個烤肉的流程從頭到尾按步驟一一清楚的說明，還加入了許多詳盡的知識，讓你在學習如何烤肉之餘，還可以了解更多相關的資訊，在烤肉時還能跟家人朋友分享唷！

網站將從事前準備、烤肉、收拾三個方向來進行說明，在事前準備的部份，教大家如何選擇需要的工具與用品以及適合燒烤的食材介紹；而在正式開烤之前，最重要的就是生火了，在網站中將教大家一種名為「無敵西岡流」的快速生火法，讓負責生火的你不再掉漆！

烤肉時食材有先後，連擺放的位置也有眉角，通通學起來才不會遇到肉跟你裝熟、蛤仔耍自閉或是玉米跟你來硬的等尷尬狀況哦！針對一些常見的食材還有更詳細的烤法教學，想要成為烤肉達人、烤肉趴的要角，這些可都要學起來。

在烤肉進入尾聲後，好好的收拾也是相當重要的，如何正確的熄火、剩餘的木炭又能拿來做什麼？在網站中也都可以學到。以前覺得烤肉不就是烤肉而已嘛，但看過這網站後，突然覺得自己根本就不會烤肉啊！（因為都吃別人烤好的比較多啦啊哈哈哈哈哈哈哈）（對會烤肉的人肅然起敬）

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網站畫面：

網頁的美術設計做得相當不錯，雖然文字不少但閱讀起來很舒適哦！

 

將網頁往下滑動就可以進入章節介紹，可點擊下方的章節切換到需要的內容，或是繼續往下滑動從頭到尾完整的瀏覽。

 

提供的資訊真的相當豐富而且實用，對菜鳥來說真的很有幫助。

 

尤其是生火的教學與常見食材的正確烤法，可以讓大家在烤肉時減少製造一些黑暗料理哦！

 

最後再用「簡單收拾」來個完美的 Ending～

 

最後更新：09-29, 2020 上午 11:04

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