[限時免費] 需要專注時，就來「keepOFF」點炷香！（iPhone, iPad）

一般人家裡如果有設置神明廳或祖先桌，通常每天早晚都會點炷香拜拜請安，不過「香」在古時候除了拿來拜拜外，，

也是一種計時的工具，大家在古裝劇或小說裡應該多少都有看過吧？而「keepOFF」就是參考古代人的計時方式所設計的專注計時器 App。

當需要認真工作或讀書時，不妨就打開「keepOFF」點炷香，讓它在手機螢幕上靜靜的、緩緩的燃燒，當香燒盡時，就會敲響鐘聲提醒你。程式中預設有最短 10 分鐘，最長 60 分鐘的 6 種燃香選項，可以依自己需要專注的時間來做選擇。

當開始燃香後，畫面就會全黑只保留香在正中間持續燃燒，此時可以關閉螢幕，時間仍會繼續倒數，並建議將手機靜音或關閉網路，避免你的專注被外在因素所干擾，不過它並沒有強制作用，開始計時後仍可跳離程式使用其它的 App，所以其實還是比較適合有自制力的朋友使用囉！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：keepOFF
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：Zhiqiang Wang
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「keepOFF」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式即可看到 6 種不同的時間選項，隨著時間越長，香的長度也越長。

 

第2步 選擇需要的時間後，就會點燃香開始倒數，若中間想休息一下，可以向下滑動暫停計時。若想中斷專注時間，只要再往下滑動一次即可強迫結束。

 

第3步 向上滑動可繼續計時，當時間結束後就會敲響鐘聲提醒你。

 

第4步 在下方可看到累積的專心次數與總時長。往上滑動可喚出「Settings」選單，可以設定鐘聲狀態、是否顯示時間以及更換不同的香。

 

最後更新：09-29, 2020 上午 10:02

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板