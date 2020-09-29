[限時免費] 需要專注時，就來「keepOFF」點炷香！（iPhone, iPad）

一般人家裡如果有設置神明廳或祖先桌，通常每天早晚都會點炷香拜拜請安，不過「香」在古時候除了拿來拜拜外，，

也是一種計時的工具，大家在古裝劇或小說裡應該多少都有看過吧？而「keepOFF」就是參考古代人的計時方式所設計的專注計時器 App。

當需要認真工作或讀書時，不妨就打開「keepOFF」點炷香，讓它在手機螢幕上靜靜的、緩緩的燃燒，當香燒盡時，就會敲響鐘聲提醒你。程式中預設有最短 10 分鐘，最長 60 分鐘的 6 種燃香選項，可以依自己需要專注的時間來做選擇。

當開始燃香後，畫面就會全黑只保留香在正中間持續燃燒，此時可以關閉螢幕，時間仍會繼續倒數，並建議將手機靜音或關閉網路，避免你的專注被外在因素所干擾，不過它並沒有強制作用，開始計時後仍可跳離程式使用其它的 App，所以其實還是比較適合有自制力的朋友使用囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： keepOFF

keepOFF 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： Zhiqiang Wang

Zhiqiang Wang 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「keepOFF」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式即可看到 6 種不同的時間選項，隨著時間越長，香的長度也越長。

第2步 選擇需要的時間後，就會點燃香開始倒數，若中間想休息一下，可以向下滑動暫停計時。若想中斷專注時間，只要再往下滑動一次即可強迫結束。

第3步 向上滑動可繼續計時，當時間結束後就會敲響鐘聲提醒你。

第4步 在下方可看到累積的專心次數與總時長。往上滑動可喚出「Settings」選單，可以設定鐘聲狀態、是否顯示時間以及更換不同的香。