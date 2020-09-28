「國小一~三年級數學練習」介面簡潔、含注音，小朋友可自行操作練習（Android）

無論是剛進入小學或是往上進入新學年度的孩子們，面對的所有學習都是新鮮的，以數學來說，，

小一開始學習最基礎的加法與減法，小二則會加入乘法、除法以及單位換算等複雜性更高的數學運算，這些新的學習都需要經過反覆練習才能更加熟悉。

家長們除了可以多買一些練習簿讓小朋友在課餘時多做練習外，也可以考慮下載適合的數學練習 App，有無限制的題數可練習外，也比紙本練習簿更環保唷！本篇就要介紹由 hui chi 所開發的「國小數學練習」系列 App，目前已分別開放下載國小一年級、二年級、三年級的數學練習 App，可單獨下載需要的年級。

題目的部份也有區分難易度，可視小朋友的學習進度來做選擇，例如小一的部份加減法就有分為 0~10 及 0~20 兩種範圍。小一的部份介面與應用問題都有加上注音符號，可輔助使用及閱讀，就算讓小朋友自行操作也不會有障礙哦！

雖然開發者自娛程式的介面美工很掉漆，但其實這樣相對來說也更簡潔，有助於提高專注力，家裡若有需要加強練習的小學生，可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 國小一~三年級數學練習

國小一~三年級數學練習 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： hui chi

hui chi 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：一年級、二年級、三年級

操作畫面：

一年級的部份內容比較簡單，只有加法與減法，但都有兩種數字範圍可以選擇，可視孩子的程度來挑選，另外還有「應用問題」可以練習。

加減法練習每回合有十題，回答完畢就可以看到成績，點擊「複習」可查看剛剛回答錯誤的題目。

應用問題的部份，畫面下半部有提供白板可以做計算之用，在答案空格處輸入答案再按下「確定」，就可以知道是否答對。

二年級與三年級的題目內容就更多元豐富囉！