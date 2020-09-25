PAKO Caravan 小車版貪食蛇，左右搖擺越來越長好刺激啊！（iPhone, Andorid）
《貪食蛇》是一款相當經典的遊戲，有著簡單的控制方式與玩法規則，但要獲得高分卻不容易，，
而這款「PAKO Caravan」可說是小車車版的貪食蛇，透過點擊螢幕的左右兩側來操控車子的前進方向，一路上需儘可能接上更多的車子，讓車隊越來越長，可是路上怎麼可能只有車，肯定會有停在路邊不動的車子、路燈、路障等，如果來不及轉彎一頭撞上，那就只有接受失敗收場了。
遊戲共設計有十個級別，除了場景地圖的設計不同外，也會加入不同的元素，例如有跳躍功能或是加入傳送門等，讓遊戲有更多不同的玩法與挑戰，越玩越刺激！每個級別都有各種的任務等著你，玩起來真的不容易啊！喜歡貪食蛇的話，也可以來挑戰看看哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：PAKO Caravan
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Tree Men Games
- 官方網站：http://treemengames.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
初次啟動遊戲需點擊「ACCEPT」同意開發者的隱私權政策。接著就可以點擊下方的按鈕進入級別選單。
每個級別的場景地圖都不同，不過除了第一個級別直接開放挑戰外，其餘的都必須用「星星」來解鎖。
點入第一級別可看到十項任務，每完成一項可獲得一顆星。進入關卡 3 秒後小車就會出發，點擊螢幕左右兩側即可控制它的方向，儘可能接上越多的小車，然後不要撞車或掉出地圖之外吧！
當拿到 1 顆星時，可解鎖一個特別的關卡，可以在超巿裡大玩一番！還有「JUMP」按鈕可以使用，可用來跳躍障礙或是跳過自己超長的車身哦！
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