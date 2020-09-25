[限時免費] 文字這樣寫超有質感！「PaperWords」模擬書寫紙張的圖文產生器（iPhone, iPad）
平常沒事就喜歡在網路上寫寫文字展現一些文青的氣質嗎？用「PaperWords」來寫會更有質感哦！它是一款特別的圖文產生器，可以模擬將書寫文字在紙張上的感覺。
提供單行、紙張與相片三種模式，不過免費下載的版本，，
一般此類型的圖文產生器，字體的部份，通常都只有英文字體可以比較有變化，不過「PaperWords」有提供一款中文與一款日文的特殊字體可選用，讓你用中文書寫也可以很愜意哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：PaperWords
- 軟體語言：簡體中文,英文
- 開發人員：洪跃 管
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PaperWords」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後預設顯示「PAPER PIECE」模式，左右滑動可切換為「PAPER & PHOTO」與「SINGLE LINE」模式，不過這兩種模式都需另外付費解鎖。
第2步 在「PAPER PIECE」模式點入「START」就可以開始編輯。在「Template」裡有許多己搭配好的模版可以選用。
第3步 你也可以依序自訂「紙張」、「裝飾小圖」、「背景」與「文字」樣式。「Decorate」裝飾小圖的部份有多種類型可以選擇，植物、花朵、羽毛、膠帶……等，選擇後還可調整角度、大小與位置。
第4步 還有多種的背景配色與字體。字體標示「CN」為中文的特殊字體，「JP」則是日文字體，其餘就都是英文字體。
第5步 點擊文字輸入後，再點擊右上角的「…」就可以選擇「Save to Album」保存到相簿中。
第6步 單行與相片模式都可以試用，只是圖上會有浮水印，也不能保存哦！
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