[限時免費] Magic Window 把螢幕變成一扇小窗，隨時都能搭配環境音、欣賞美麗的景色！（iPhone, iPad）

在庸庸碌碌的工作與繁忙生活之間來回奔波的你，有多久沒有欣賞到美麗的景色？真的擠不出時間看看大自然，或許你可以下載「Magic Window」將 iPhone 或 iPad 的螢幕變成一扇充滿魔法的窗，透過這扇窗你將可以欣賞各種不同的美景唷！

這扇「Magic Window」一共包含了 22 種不同的場景，有日出、有日落、有城巿、有鄉間、有山、有海，所看出去的景色皆是栩栩如生的，還可搭配環境音使用，就像在進行一場迷你版的度假活動

你可以設定動態場景的播放速度，也能透過在螢幕上左右滑動手動來控制場景時間的快慢，可以在兩個小時或二十秒內體驗一次完整的日落。

程式也有提供鬧鐘以及睡眠計時器，這代表你可以在東京的夜景中入睡，在舊金山的日出中甦醒，感覺超特別的吧！

點擊螢幕就能隱藏時鐘、天氣與功能按鈕，但如果你想把它當做桌上鐘使用，也可以選擇將時間、天氣等資訊常駐在螢幕上方想在生活裡多加點料的話，可參考看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Magic Window

Magic Window 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Jetson Creative LLC

Jetson Creative LLC 官方網站： http://magicwindow.tv/

http://magicwindow.tv/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用（下載新場景需連網）

不需網路即可使用（下載新場景需連網） 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Magic Window」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

操作畫面：

開啟程式就可以看到美景囉！在螢幕上左右滑動就可以手動控制景色的時間點擊螢幕則可喚出功能選單

在選單中點入「Scenes」就可以選擇其它的場景程式在安裝時會預載前 3 個場景，其餘的就需要連網下載才可以看到完整的時間動態哦！

點入「Settings」可依自己的使用需求來調整選項，例如要常駐時間、天氣、場景標題、是否要播放環境音……等，都可以在這邊做設定

「Speed」可調整動態場景自動播放的速度

「Live Photo」可將喜歡的場景保存到相簿中，還可以設定為鎖定畫面的桌布使用哦！

晚上使用時，可選擇「Night」模式，畫面會自動降低亮度，並可進一步設定睡眠計時器、鬧鐘、音量等

將螢幕切換為橫向模式，可以看到更完整的景色，隨著時間經過，景色也會有更多不同的變化哦！

加上日期與天氣資訊，當做桌上鐘使用也很不錯