不只燒腦還很療癒的「倉鼠小鎮」畫線解謎模擬養成遊戲（iPhone, Android）

「倉鼠小鎮」乍看之下還以為只是一般的放置養成，幫倉鼠們蓋蓋小房子的遊戲，結果玩下去才知道，，

原來還混合了畫線解謎的元素，透過挑戰關卡可以賺取金幣與星星，幫倉鼠裝置小屋，玩起來超讓人愛心噴發又燒腦的啊！

在畫線解謎的部份設計了 540 個關卡，玩家需想辦法透過畫線將關卡中的糖果送給倉鼠吃，才能過關獲得獎勵，雖然每個關卡謎題沒有一定的答案，但所使用的線段長度會影響可獲得的星數，還是不能太揮霍的使用唷！

透過玩家升等將能解鎖更多的倉鼠小屋，每間小屋都可以住進一隻小倉鼠，不過光是擺著牠們並不會自動生錢，而是要透過各種互動的方式才能賺取金幣，例如跟牠們聊天、摸摸牠們或是陪玩遊戲，都可以獲得不少的金幣，金幣則可以用來買禮物盒，收集更多不同種類的倉鼠。

整體來說關卡的部份難度並不會很高，但偶爾還是會遇到稍有難度的關卡，如果真的解不了，也可以透過觀看廣告來取得提示，而倉鼠養成的部份真的超級可愛，萌翻了！喜歡可愛遊戲的朋友一定會愛不釋手哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 倉鼠小鎮

倉鼠小鎮 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Super Awesome Inc.

Super Awesome Inc. 官方網站： https://www.superawesome.co.kr/

https://www.superawesome.co.kr/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

打開遊戲就可以看到可愛的倉鼠啦～進入遊戲後的第一件事，就是要點入右下角的「PLAY」開始賺錢。

關卡一共分為 36 個章節，每個章節會加入一些新的謎題元素，就請帶著期待的心情，開始挑戰吧！當有新元素出現時都會有像右圖這樣的虛線引導，所以不用擔心哦！跟著畫一條線，將糖果送給倉鼠就可以過關。

每個關卡都有限制使用的筆數，而使用越長的線段，上方的星數條就會減少越多唷！

有時得畫個斜坡，有時又得用線條來推動糖果……等，後續會有越來越多不同的挑戰！

當玩家等級提升時，就可以擴展樓層數與倉鼠數。

在新的樓層加入新的倉鼠後，就可以與牠們進行互動，依頭上的對話泡泡類型的不同，可以聊天、玩遊戲或是摸摸牠們，可以賺到一些金幣。點擊倉鼠本人還可以進行「升級」。

點入「裝潢」就可以使用「星星」來購買家具，讓小屋看起來更熱鬧溫馨。

在「抽獎」用鑽石或金幣就可以買禮物盒，隨機收集各種不同造型的倉鼠。

遊戲還有設計「每日任務」、「成就」與「收藏品」，完成任務或收集特定角色就可以獲得獎勵。

所有收集到的倉鼠都會放在「角色」裡，在這裡可以選擇喜歡的角色，點擊「使用」就能在關卡中出現囉！